　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

受難者家屬228拒同台　吳樹民：蔣萬安一定要道歉

▲▼台灣國家聯盟228紀念會 吳樹民。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台灣國家聯盟今天於自由廣場前舉辦228紀念會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市政府與台北市228協會、台灣國家聯盟合辦228紀念活動已行之有年，但由於新市長蔣萬安「蔣家後代」身分，本土社團台灣國家聯盟今年中斷與北市府合辦活動，轉往自由廣場前人行道舉辦活動。台灣國家聯盟總召吳樹民表示，228事件的元兇是蔣介石，不管怎麼樣，台北市選出後代蔣萬安，未來合作的機會不是沒有，要看蔣萬安的表現。

台北市前市長柯文哲任內主辦228紀念會，均邀請台北市228協會與台灣國家聯盟共同協辦，透過不同立場團體同台追思，達到共同從悲痛邁向和解共生的目的，不過，2021年也曾發生，台灣國家聯盟因不滿北市府邀請前總統馬英九出席並安排致詞，憤而退出協辦的爭議。

台灣國家聯盟今天下午2點28分於自由廣場前舉辦「記取教訓，告慰亡靈」國殤二二八76周年紀念會，現場演奏貝多芬「悲愴奏鳴曲」後默哀1分鐘，隨後由受難遺族林黎彩、李慧生等人逐一登台致詞。

吳樹民受訪表示，前國史館長張炎憲已講出228的元凶是蔣介石，今天真不幸，不管怎樣台北市選出蔣家後代蔣萬安。他說，未來的合作是「可能」不是「不可能」，要看蔣萬安的表現，如果說能夠真的理解、對受難者的家屬有個交代，相信未來合作的機會不是沒有。

至於是否希望蔣萬安向受難者家屬道歉，吳樹民表示，他相信蔣萬安一定要道歉，還原歷史的真相，這非常的重要，當然台灣已經推動轉型正義，但至今沒有落實，期待政府盡快落實轉型正義。

吳樹民說，今天的活動參加者大部分都是家屬，因為這個活動不是由政府主辦、邀請，會來的都是與這些想法有關係的人。

▲▼台灣國家聯盟228紀念會 吳樹民。（圖／記者呂晏慈攝）

ET快訊
快訊／俄羅斯緊急關閉機場！　全面暫停起降
24歲工程師「一周中風2次」　醫揭主因：很多人這樣生活
蔡天鳳前夫一家「毀屍成功恐影響判決」　香港有先例
快訊／港警找蔡天鳳軀幹　「尋獲可疑骨頭」！　
快訊／飛越霍華德驚天一扣！　他獲滿分奪冠軍
獨／沒道歉就走了！韓國棒球團疑舔冰勺　留「這物」在台
D奶長腿妹遭撿屍！　驚醒一掌把他打軟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談李登輝、馬英九都曾道歉　蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

藍喊「非綠聯盟」是卡侯？　侯友宜：唯有團結一心中華民國才強

南投立委補選／蔡培慧允規劃竹產業鏈　林明溱推彰南橫向快速道

228受難者家屬追思　「國旗男」舉牌鬧場：有蔣介石才有台灣

228提「三平、三安」是總統格局？　侯友宜：從政者應扛起的責任

要228真相！受難家屬等76年了　盼國民黨公開資料

致詞遭抗議民眾喊「殺人兇手」打斷　蔣萬安：尊重任何聲音

蔣萬安為228道歉遭嗆「殺人兇手」　抗議民眾是他們

蔣萬安二二八致詞遭打斷　藍議員嘆：連給他道歉的機會都不給？

228提「三平、三安」！　侯友宜：用善待、理解、包容、關懷串團結

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

談李登輝、馬英九都曾道歉　蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

藍喊「非綠聯盟」是卡侯？　侯友宜：唯有團結一心中華民國才強

南投立委補選／蔡培慧允規劃竹產業鏈　林明溱推彰南橫向快速道

228受難者家屬追思　「國旗男」舉牌鬧場：有蔣介石才有台灣

228提「三平、三安」是總統格局？　侯友宜：從政者應扛起的責任

要228真相！受難家屬等76年了　盼國民黨公開資料

致詞遭抗議民眾喊「殺人兇手」打斷　蔣萬安：尊重任何聲音

蔣萬安為228道歉遭嗆「殺人兇手」　抗議民眾是他們

蔣萬安二二八致詞遭打斷　藍議員嘆：連給他道歉的機會都不給？

228提「三平、三安」！　侯友宜：用善待、理解、包容、關懷串團結

快訊／林書豪兄弟對決！林媽特意穿這樣穿　被問挺誰贏？

快訊／俄羅斯緊急關閉「機場半徑200km空域」　全面暫停起降

鳳梨洗泰國浴「極樂1對6」　曝光超大浴缸感嘆：羊入虎口了

永康228連假交通順暢　 6+1精準執法死亡少1人受傷少11件

越南新二代成廣播主持人　回饋新住民揭融入台灣生活關鍵

台泥重慶廠火警　估影響生產7天、既有發貨無影響

談李登輝、馬英九都曾道歉　蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

深夜開車到河岸花海看星星　浪漫男窘遇刁車...中興警暖助脫困

獨／2千人敲碗代訂黃大仙符咒！他喊：要1000張　正妹直播嚇到了

TikTok直播「狠甩老婆巴掌」千人看傻　男下場慘了！

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

政治熱門新聞

陳建仁上任第一個惡法？　郭正亮警告：因「全動法」留下歷史罵名

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

快訊／蔣萬安二二八致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

全文／蔣萬安以北市長身分為二二八道歉：我願終身守護民主

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

全動法挨轟管制言論　趙少康：民進黨停手吧

讚盧秀燕2舉動不簡單！陳水扁：成功非偶然

「全動法屬緊急命令狀態的法制」　國防部：絕不影響人民平時權益

陳智菡嗆蔡壁如「很久沒參與決策」

力挺林明溱！　盧秀燕重批蔡培慧：她若當選一定放爛南投縣

受難家屬落淚！蔣萬安出席228活動

更多熱門

相關新聞

蔣萬安首度二二八紀念會　王貫宇：記取教訓、不讓仇恨繼續蔓延

蔣萬安首度二二八紀念會　王貫宇：記取教訓、不讓仇恨繼續蔓延

台北市政府每年於二二八公園舉辦二二八紀念活動，台北市長蔣萬安「蔣家第四代」身份敏感，讓今年的活動備受外界關注。受難家屬王貫宇致詞時說，很榮幸以台灣人的身分站在這，紀念這個漸漸時代忘記的一天，也提醒所有台灣人，是所有先烈起身反抗，用生命鑿開房屋的磚瓦，才有幸沐浴自由與民主的光。

全文／蔣萬安以「北市長身分」為二二八道歉：我願終身守護民主

全文／蔣萬安以「北市長身分」為二二八道歉：我願終身守護民主

市長姓什麼都會辦紀念會　廖繼斌：馬英九與二二八家屬如親人

市長姓什麼都會辦紀念會　廖繼斌：馬英九與二二八家屬如親人

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／蔣萬安二二八致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

快訊／蔣萬安二二八致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

關鍵字：

蔣萬安228

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳現任老公首現身！

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

福特「新國民7人座休旅」現身

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

特斯拉「Model 2」有望登場！

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面