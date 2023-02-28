受難者家屬228拒同台　吳樹民：蔣萬安一定要道歉

▲台灣國家聯盟今天於自由廣場前舉辦228紀念會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市政府與台北市228協會、台灣國家聯盟合辦228紀念活動已行之有年，但由於新市長蔣萬安「蔣家後代」身分，本土社團台灣國家聯盟今年中斷與北市府合辦活動，轉往自由廣場前人行道舉辦活動。台灣國家聯盟總召吳樹民表示，228事件的元兇是蔣介石，不管怎麼樣，台北市選出後代蔣萬安，未來合作的機會不是沒有，要看蔣萬安的表現。

台北市前市長柯文哲任內主辦228紀念會，均邀請台北市228協會與台灣國家聯盟共同協辦，透過不同立場團體同台追思，達到共同從悲痛邁向和解共生的目的，不過，2021年也曾發生，台灣國家聯盟因不滿北市府邀請前總統馬英九出席並安排致詞，憤而退出協辦的爭議。

台灣國家聯盟今天下午2點28分於自由廣場前舉辦「記取教訓，告慰亡靈」國殤二二八76周年紀念會，現場演奏貝多芬「悲愴奏鳴曲」後默哀1分鐘，隨後由受難遺族林黎彩、李慧生等人逐一登台致詞。

吳樹民受訪表示，前國史館長張炎憲已講出228的元凶是蔣介石，今天真不幸，不管怎樣台北市選出蔣家後代蔣萬安。他說，未來的合作是「可能」不是「不可能」，要看蔣萬安的表現，如果說能夠真的理解、對受難者的家屬有個交代，相信未來合作的機會不是沒有。

至於是否希望蔣萬安向受難者家屬道歉，吳樹民表示，他相信蔣萬安一定要道歉，還原歷史的真相，這非常的重要，當然台灣已經推動轉型正義，但至今沒有落實，期待政府盡快落實轉型正義。

吳樹民說，今天的活動參加者大部分都是家屬，因為這個活動不是由政府主辦、邀請，會來的都是與這些想法有關係的人。