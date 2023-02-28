跟團出現「麥霸一路狂唱」他火大開嗆　進香團成員互毆打成一團

記者趙蔡州／綜合報導

台南市白河區一間餐廳26日發生一起顧客鬥毆事件，原因是一個進香團從台中前往屏東進香，過程中一名陳姓男子不滿，有人在車上唱歌唱太久，雙方在車上發生激烈口角，隨後下車用餐時，飯都還沒開始吃，雙方又發生拳腳衝突，其他人勸架完全拉不住，直到警方趕到處理，才終於平息衝突。

當事人陳男居住在台中，26日清晨參加進香團，前往屏東某廟宇參拜，回程時不滿遊覽車內另一名男子唱歌唱太久，覺得對方唱歌相當吵，雙方在車內互嗆，不過當下並未變成暴力事件，直到進香團26日中午抵達台南白河某餐廳用餐時，飯都還沒開始吃，雙方卻又因為唱歌問題，在餐廳內爆發肢體衝突。

▲「麥霸唱太久」引發衝突，進香團成員餐廳互毆打成一團。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有民眾拍下餐廳中的衝突畫面，身穿黑衣的陳姓男子與另一名頭戴帽子的男子正在互相拉扯，一名女子在中間試圖分開雙方，不料女子一個人根本阻止不了，戴帽男還趁隙猛踹了陳男一腳，戴帽男的朋友則在一旁不時拉扯牽制，雙方在餐廳中扭打成一團，其他人見狀才趕緊上前幫忙勸架。

台南白河分局偵查隊長劉文棋表示，事件起因於遊覽車上有人久持麥克風，被害人陳姓男子不滿在車上回嗆，導致雙方一度爆發口角糾紛，並於用餐時遭人毆打，本案已完成被害人提告筆錄，將查明涉案犯嫌依法傳喚到案，全案依刑法傷害、恐嚇等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。