　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟團出現「麥霸一路狂唱」他火大開嗆　進香團成員互毆打成一團

記者趙蔡州／綜合報導

台南市白河區一間餐廳26日發生一起顧客鬥毆事件，原因是一個進香團從台中前往屏東進香，過程中一名陳姓男子不滿，有人在車上唱歌唱太久，雙方在車上發生激烈口角，隨後下車用餐時，飯都還沒開始吃，雙方又發生拳腳衝突，其他人勸架完全拉不住，直到警方趕到處理，才終於平息衝突。

當事人陳男居住在台中，26日清晨參加進香團，前往屏東某廟宇參拜，回程時不滿遊覽車內另一名男子唱歌唱太久，覺得對方唱歌相當吵，雙方在車內互嗆，不過當下並未變成暴力事件，直到進香團26日中午抵達台南白河某餐廳用餐時，飯都還沒開始吃，雙方卻又因為唱歌問題，在餐廳內爆發肢體衝突。

▲▼他嫌「麥霸唱太久」火爆開嗆　進香團成員餐廳互毆打成一團。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲「麥霸唱太久」引發衝突，進香團成員餐廳互毆打成一團。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有民眾拍下餐廳中的衝突畫面，身穿黑衣的陳姓男子與另一名頭戴帽子的男子正在互相拉扯，一名女子在中間試圖分開雙方，不料女子一個人根本阻止不了，戴帽男還趁隙猛踹了陳男一腳，戴帽男的朋友則在一旁不時拉扯牽制，雙方在餐廳中扭打成一團，其他人見狀才趕緊上前幫忙勸架。

台南白河分局偵查隊長劉文棋表示，事件起因於遊覽車上有人久持麥克風，被害人陳姓男子不滿在車上回嗆，導致雙方一度爆發口角糾紛，並於用餐時遭人毆打，本案已完成被害人提告筆錄，將查明涉案犯嫌依法傳喚到案，全案依刑法傷害、恐嚇等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

ET快訊
對男友下藥「胸口貼麻醉止痛貼布」　她默默看著男友呼吸中止亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跟團出現「麥霸一路狂唱」他火大開嗆　進香團成員互毆打成一團

台東轎車撞菜車2死2傷！撞擊瞬間影片曝光　後車女駕駛目擊尖叫

男子停路中間狂睡！警消到場救人　一開窗驚覺有問題

台中女遛狗突倒地「臘腸焦急狂吠」　熱血警聽到了！狂奔救援

柯基掉落山谷！女主人縱身「跳下6米陡坡」搶救…人犬下場曝光

蔡天鳳頭顱「放青紅蘿蔔」煮人肉湯　高大成推測原因曝光

快訊／台南東區車禍女子被壓車底　消防人員搶救送醫

快訊／萬大橋河堤火警「從早燒到晚」！撲滅又復燃狂燒8小時

陸軍情侶片外流！女主角「點名7人」公布帳號：為何時間這麼多

快訊／新北瑞芳民宅大火　「1樓全面燃燒」成一片焦土

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

陸戰隊上兵網路賣槍枝　見警拔腿狂奔仍遭活逮

男提醒友人臉上有東西 他誤會意外獲深情甜吻

自製尾牙服裝出奇招！　扮華燈初上燈箱還得獎

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

跟團出現「麥霸一路狂唱」他火大開嗆　進香團成員互毆打成一團

台東轎車撞菜車2死2傷！撞擊瞬間影片曝光　後車女駕駛目擊尖叫

男子停路中間狂睡！警消到場救人　一開窗驚覺有問題

台中女遛狗突倒地「臘腸焦急狂吠」　熱血警聽到了！狂奔救援

柯基掉落山谷！女主人縱身「跳下6米陡坡」搶救…人犬下場曝光

蔡天鳳頭顱「放青紅蘿蔔」煮人肉湯　高大成推測原因曝光

快訊／台南東區車禍女子被壓車底　消防人員搶救送醫

快訊／萬大橋河堤火警「從早燒到晚」！撲滅又復燃狂燒8小時

陸軍情侶片外流！女主角「點名7人」公布帳號：為何時間這麼多

快訊／新北瑞芳民宅大火　「1樓全面燃燒」成一片焦土

美國財政部長葉倫「突襲造訪基輔」　宣布提供12.5 億美元援助

擁北市最長滑梯　「趣探險之丘」尖叫聲轟炸！居民怒：快精神崩潰

BBC：歐盟主席和英相會商　同意調整脫歐「北愛爾蘭」協議

一起讀判決／外國人可否請求二二八受難賠償？

馬克宏預告4月訪問中國　稱中國參與和平努力是「好事」

跟團出現「麥霸一路狂唱」他火大開嗆　進香團成員互毆打成一團

蔡天鳳前大伯「奢靡生活」曝！喝名酒開遊艇出海　港人灌爆他IG

《鈴芽之旅》繳出驚人成績！新海誠：讓大家知道311地震一直留在日本人心中

比脂肪肝更難纏！「脂肪胰」半數與糖尿病掛夠　2族群風險高

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

即／裸男陳屍新北摩鐵　貼心女兒幫訂房竟出事

台東轎車撞菜車2死2傷　撞擊瞬間影片曝光

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

台東台9線重大車禍　轎車撞爛2男不治

女遛狗倒地臘腸狂吠　警聽到急救援

萬大橋河堤從早燒到晚！撲滅又復燃狂燒8小時

新北瑞芳民宅大火　1樓全面燃燒

幼獅工業區交通公司大火！濃煙數公里外可見

桃園16歲少年下嘉義找女網友！機車雙載自撞廟柱亡

快訊／台南東區車禍女子被壓車底

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

更多熱門

相關新聞

苗栗男酒後叫囂　被上銬管束35分鐘

苗栗男酒後叫囂　被上銬管束35分鐘

苗栗市一家KTV門口，今(27日)凌晨發生民眾酒醉滋事事件，警方接獲報案，立即啓動快打警力抵達現場，到場時雙方已無爭執，不過，一名圍觀的羅姓男子卻出言挑釁維持秩序的警察，立即被警方上銬帶回派出所管束。

東港警全國性擴大臨檢　查獲1通緝犯

東港警全國性擴大臨檢　查獲1通緝犯

帶著母親遺照、視障父親　追隨白沙媽圓夢

帶著母親遺照、視障父親　追隨白沙媽圓夢

24歲男月薪10萬！「過太爽想轉行」職業曝光

24歲男月薪10萬！「過太爽想轉行」職業曝光

女醉倒家門口　慘遭性侵還被偷拍

女醉倒家門口　慘遭性侵還被偷拍

關鍵字：

進香團麥霸KTV

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

林襄被男師傅「解開內衣」！

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」！1條件被酸爆

親友祝過世親人「畢業快樂」！看板感動萬人

威力彩9億開獎了　中這7碼財富自由

桃園關公像焚毀爆災難！命理師預言2023國內7厄運

老公訂摩鐵她進房傻了　2萬人見亮點笑歪

福特「新國民7人座休旅」現身

姓名這7字中1字吃Buffet午茶享8折

即／裸男陳屍新北摩鐵　貼心女兒幫訂房竟出事

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面