南投縣將科技運動搬進體育場　每週三「運動夜市」更好玩

▲南投週三運動夜市將科技運動搬進縣立體育場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府獲教育部體育署補助300萬元，在縣立體育場建置第一座運動科技體適能教室，透過遊戲及聲光效果，不但讓每周三的「運動夜市」變得更更有趣味，也提供新的運動模式。



副縣長王瑞德22日赴縣立體育館為運動科技體適能教室揭牌，隨即和縣議員林儒暘在運動地墊上較量，玩得不亦樂乎，他們也歡迎民眾來體驗，運動保健康。



縣府指出，先前向教育部體育署申請補助計畫，獲得補助300萬元，在縣立體育場建置多功能體適能教室，將運動科技帶進運動場，22日並在體育場舉行記者會，宣布2017年台北世界大學運動會推廣展出來的智能運動地墊，正式引進南投。





王瑞德表示，他代表縣長許淑華參加這項活動，也希望南投縣民能有更好的運動設備和空間，除了努力找地興建國民運動中心，現有空間也可以充運利用。這次縣府爭取至體育署補助300萬元，在縣立體育場設置多功能體適能教室，並鋪設智能運動地墊。

智能運動地墊看起來有點像過去的舞蹈機或是wii遊戲，了解後其實截然不同：運動科技體適能教室智能運動地墊，可以透過競技遊戲，選擇訓練模式，因為聲光效果，激起運動的熱情，也提供全年齡運動平台，尤其個人運動數據化，運動員可以經由分析數據，針對弱點加強訓練，減少訓練過程中人為判斷的失誤。



包括縣議員林儒暘、林友友、張婉慈等人也到場一起為體適能教室揭牌，並呼籲縣民多多運動，體驗智慧地墊的魅力，養成規律運動習慣，享受運動的樂趣，並了解科技運動帶來的新生活。