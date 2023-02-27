他誤認「日本雞蛋比台灣便宜」想發財　矢板明夫傻眼揭真相

▲國內雞蛋產量減少，民怨四起。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

戰爭導致國際原物料價格上漲加上氣候變化等因素，台灣再次發生缺蛋情況，有網友誤以為日本蛋價便宜，私訊矢板明夫想進口日本蛋到台灣賣，趁低潮大發「雞蛋財」。然而矢板明夫驚訝表示，日本雞蛋價格「最近也漲得厲害」，網友看到的報導對照片所作的解釋，並未根據事實。

矢板明夫26日在臉書發文，前兩天有網友私訊能否幫忙協調從日本進蛋來台灣賣，因為對方說台灣蛋價上漲，看到媒體說日本雞蛋現在很便宜，覺得是一個商機。

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「我吃了一驚」，矢板明夫表示日本雞蛋價格最近其實也漲得厲害，甚至上了新聞，「去年2月雞蛋批發價是1公斤175日元（圓），今年2月漲到了335日元。」他說政府官員還為此在本月14日開記者會道歉，坦承「半年內沒有辦法把雞蛋的價格壓下來」。

▲網友表示日本雞蛋很便宜，事實上是超市特價雞蛋，難與一般商品比較。（圖／翻攝「爆廢公社」）

1公斤335日元的價格換算台幣相當於75.33元，矢板明夫說「基本上和台灣差不多」，很多日本民眾也受蛋價高漲所苦。不過以「日本、雞蛋、便宜」3個關鍵詞上網搜尋，竟然找到許多台灣媒體的報導，其中還附上照片說超市10顆一盒的雞蛋不到200日圓（約新台幣45元）。

雞蛋盒上貼有「広告の品」，矢板明夫解釋就是「特價商品」的意思，是「限定時間、數量、賠錢賣的商品」，拿日本超市特價品和台灣一般商品比較，他認為「明顯有誘導讀者的嫌疑。」

矢板明夫接著指報導將兩國蛋價連結到「民進黨政府不作為」，雖然在野黨、媒體批評政府天經地義，「但是，批評至少要根據事實」。最後他解釋，本次雞蛋漲價是俄烏戰爭、禽流感和寒冬等因素導致，不只台灣雞蛋漲價，「全世界所有國家的雞蛋都在漲價。我相信，今天即使是在野黨執政，也不可能在短時間內把雞蛋的價格降下來，因為，在野黨也不會下蛋。」