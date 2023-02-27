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蛋價四大關鍵　雞農哥：「比起1晚1萬元國旅房價，雞蛋哪有貴」

▲▼彰化蛋農，雞蛋。（圖／記者唐詠絮攝）

▲全台陷入蛋荒。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者許力方／綜合報導

國內爆發「蛋蛋危機」，許多賣場限購雞蛋，不僅出現搶購潮鬧蛋荒，不少消費者更有感蛋價重回歷史新高，叫苦連天。對此前台北畜產公司總經理、「雞農哥」姚量議發文神解析，直指「不是缺蛋，而是需求大於供給」，比起連假的飯店房價「雞蛋哪有貴？」一晚1萬元買每顆10元的蛋可以買1000顆。

姚量議認為現在雞蛋爭議面臨「巨嬰社會」，是自由市場的假象與希望政府控制的嬰兒心理，其中存在四大關鍵。第一，究竟是否缺蛋？他認為，嚴格來說，不是缺蛋，而是需求大於供給，現在供給已經比去年同期增加，但還是不足。只是到底「要增加多少才滿足需求？」誰也說不準。誰要承擔增產的風險？

▲▼養雞農悲觀認為，雞蛋供應回復可能要2年時間。（圖／記者唐詠絮攝）

第二，依照自由市場供需決價的規則，蛋價恐怕比現在高，事實上蛋商調蛋的價格的確比產地價高。不過，台灣的蛋價始終不是一個「公開」決價的過程而是協商的結果。第三，關鍵的關鍵是「產蛋率」。蛋農們絕對想要「產量大」，但偏偏有種種原因，包括新禽舍建立、雞舍等級、人力供應、禽流感、雞種健康、飼養管理等都影響產蛋，各場原因不同，而單一政策也很難解決這問題。

最後，第四點，這次的雞蛋狀況就是：你要的更多？需求變大？但供應趕不上，且也已經比去年多。他直呼「這該怪政府嗎？」解決眼前的問題，強勢的政府會限制雞蛋購買量，但會引起產銷雙方大反彈，另一個案例就是限，但他的結論此時不適合講。

姚量議又接著發文舉例，稱「比起連假的飯店房價，雞蛋哪有貴！」他認為，一晚1萬元的房價，買一顆10元的蛋可以買1000顆，那每天一顆蛋，2個人可以吃500顆，就是1年又4.5個月。

姚量議原是台灣農村陣線的成員，同時「太陽花學運」幹部之一，曾在溪州公所專門寫企劃書，向中央爭取經費，後來被彰化縣文化局長陳文彬延攬為機要，雞農出身的他，因經歷符合「專業人士專業處理」要求，2017年轉任台北市畜產公司代理總經理。

▼姚量議雞農出生。（圖／翻攝姚量議臉書）

▲▼姚量議。（圖／翻攝姚量議臉書）

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