嘉義縣重要民俗類文化資產　百年白杞寮佛祖觀光文化季起跑

▲竹崎鄉五村十三庄白杞寮迎觀音請媽祖平安祈福遶境 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

白杞寮佛祖觀光文化季2月27、28日盛大展開，除平安祈福遶境活動，更同步舉辦藝文活動，27日上午縣長翁章梁親自到場點炮、扶轎出發，立委陳明文、縣議會議長張明達、竹崎鄉長曾亮哲等民代貴賓也到場共同參與遶境。

27日遶境活動後，晚上6點將辦理平安宴犒賞鄰近寺廟人員及工作人員，7點邀請知名兒童劇團紙風車劇團上演《武松愛老虎》；一早參與遶境民眾踴躍，神轎行經的路線，不少信眾會在家門前擺香案祭拜祈求平安。

翁章梁說，白杞寮迎觀音請媽祖每年都非常熱鬧，受疫情影響停辦多年，在目前與病毒共存的防疫政策下，終於能再次復辦，恢復過往盛況，這是竹崎鄉內重要的宗教文化活動，祈求媽祖保佑台灣風調雨順，國泰民安。

白杞寮迎觀音請媽祖平安祈福遶境緣自竹崎鄉五村十三庄觀音佛祖與媽祖信仰的民間自發性活動，行之多年，至今猶獲地方高度認同，民眾參與狀況良好，遶境活動已成為嘉義縣重要的民俗類文化資產。

相傳從兩百餘年前祖先來台請觀音佛祖供奉至今，白杞寮庄民每年都保留此傳統的信仰文化「迎觀音、請媽祖」遶境活動，參加聯合遶境的5村有內埔、昇平、桃源、塘興、白杞，這五個村落，統稱「白杞寮內埔」，13庄頭(13緣)為內埔仔、溪洲、塘下寮、頂下坪、無底潭、井仔頭、學仔、勝源、桃源、黃心寮、山仔頂、頂埔、舊社。

「緣」字在當地有特殊涵意，象徵各個庄頭組成的範圍，佛祖每年會選出領導13庄的「緣首」及統領13位緣首的「爐主」，因此，人人都有機會擔任統籌角色，各庄也藉著遶境活動增進彼此情感，使得十三庄形成一個信仰共同體。

此遶境活動為竹崎五村十三庄民間自發性民俗信仰活動，為該地區最具代表性宗教活動之一，由擲筊選出的值年爐主、各庄緣首與轎班首共同策畫與執行，至今已有百年歷史。

遶境為期2天，遶境範圍廣及五村宮廟，各庄早期防禦盜賊設立的武館及陣頭也會參與，行經高低起伏的崎嶇山路，早期的遶境為人力扛轎，後來隨著時代的變遷而改成由鐵牛車或是貨車來拖行神轎，形成獨特的鐵牛車拖行神轎遶境山區情景。