賓士、福斯自撞車主沒錢修　製造假車禍詐保！一關鍵露餡





▲兩車主利用拖車布置假車禍過程全遭監視器錄下，成為犯案鐵證。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安警分局今年1月初接獲保險公司報案，指稱一名福斯GLOF陳姓車主與另名江姓賓士車車主疑似製造假車禍詐領車體險、超額險的理賠案件；該起車禍，福斯車主自稱在新北市平溪野人谷不慎撞到賓士、兩車車頭碰撞，雙方無人受傷，兩車主依規定報案申請保險理賠，但心細的保險員卻發現，福斯車頭毀損輕微，賓士車車頭幾乎全毀，維修價格超過百萬元新台幣，顯與一般車禍撞擊現況不符，因此報警請求調查。

警方成立專案小組後，根據保險公司提供線索，發現該起車禍在去年12月初發生，離奇的是兩台車均無ETAG行經高速公路軌跡，擴大調閱監視器，發現兩車是經由拖車拖往新北市評析野人谷一帶後再放置車禍現場，佯裝發生車禍，吊車拖吊到場放置毀損車輛的來去動線全被監視器拍得一清二楚。

原來陳姓車主與江姓賓士車主都因自撞導致車頭毀損，均因無力負擔高額維修費用，竟聽從新北市板橋區某顏姓車行老闆建議，聯絡葉姓、高姓拖吊車司機，把兩台無法行駛的進口車拖到野人谷偽裝成車頭對撞的假車禍現場，隨即報警聲稱兩車對撞，取得報案紀錄後利用車險賠償金籌措修車費用。

據了解，原來兩車中僅有福斯車主有保丙式車體險及超額險，但兩人車都是自撞毀損，無法出險修車，陳姓、江姓車主異想天開，透過偽裝成是福斯車輛去撞擊賓士車的肇責車禍，讓福斯車出險，藉此可一次修復兩台車輛，欲詐領保險費用高達130萬餘元。

警方蒐證完備後，持新北院檢核發的搜索票、拘票今年2月先後逮捕兩名車主及協助策畫假車禍的2名拖車司機、車廠老闆到案，訊後警方依加重竊盜罪、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署複訊。

大安警方呼籲，為維護金融保險市場之穩定與平衡性，避免不肖份子持續性且有計畫地詐領保險金，警方將持續針對不法行徑進行追查，同時呼籲民眾切勿心存僥倖，因貪圖保險金而向警方謊報假車禍詐保，將面臨詐欺、偽造文書等刑責。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝 網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨 竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

►百萬網紅烏鴉3萬交保 訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

