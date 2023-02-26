快訊／悲慟！「葉克膜」搶救屏東勇消　20:28拔管

記者吳奕靖、陳崑福／屏東報導

屏東消防局今(26日)接獲水泉十八公墓附近雜草火警，出動人車前往救援，不過38歲蕭姓隊員救火時，不慎被消防車碰撞導致手腳骨折，一旁民眾即時伸出援手，開車協助送醫治療，原本要轉往高雄長庚醫院，但是現在傷勢過重，中途半路轉至枋寮醫院，一度裝上葉克膜搶救，心跳偶爾恢復、但又立即停止，最後在20點28分拔管，21時50分家屬決定不再急救。

▲屏東消防員被轉到枋寮醫院搶救，於20點28分拔管。（圖／民眾提供）

這起案件發生在26日11時左右接獲屏東縣恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警，恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，因為恆春落山風甚大，火勢擴大延燒數處，故再派遣大隊人車支援，總計各式人車5車10人。

沒想到搶救過程中，38歲蕭姓隊員在14時40分左右，前往另一處火點抵達停車並拉起手剎車後，與主管下車查看火勢並準備置放輪檔，瞬時小型水箱車向前滑動，當時蕭姓消防員在車輛右前方，來不及反應即被車輛壓在右前輪下方，現場其他同仁馬上發現，隨即將車輛後退救出，並由現場民眾開休旅車協助送往恆春旅遊醫院。

蕭姓消防員傷勢主要為臟器受損，另有氣胸及血胸、肋骨及手部骨折，於17時初轉送高雄長庚醫院救治，送醫途中生命徵象轉變心跳停上，緊急就近先行送枋寮醫院急救，先裝上葉克膜，直至18時10分左右已恢復心跳，但狀況仍不穩定，最後在20點28分拔管，21時50分家屬決定不再急救，準備返家。