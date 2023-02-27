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社會 社會焦點 保障人權

才剛新婚！38歲消防員遭水箱車輾壓　家屬放棄急救　留一口氣回家

中央社

屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢人員26日支援恆春鎮水泉十八公墓雜草火警時，遭未停穩的水箱車輾壓，導致臟器受損及血胸。家屬晚間9時50分同意不再急救，留一口氣回家。

屏東縣消防局26日晚間指出，晚間9時50分蕭姓安檢人員的家屬同意不再急救，維持生命徵象返家。

屏東縣消防局第四大隊長陳昆武告訴中央社記者，蕭姓隊員民國103年畢業後就在恆春消防分隊服務，今年1月才剛轉調大隊任職安檢人員，不久前才剛新婚。

▲屏東消防員被轉到枋寮醫院搶救，仍宣告不治 。（圖／民眾提供）

▲屏東消防員被轉到枋寮醫院搶救，仍宣告不治 。（圖／民眾提供）

案發在26日上午11時許，屏東縣恆春鎮水泉十八公墓附近發生雜草火警，消防局獲報派出恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，因恆春落山風大，火勢延燒數處，因此加派大隊的蕭姓安檢人員（38歲）等2人支援。

▲▼屏東公墓起火。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東公墓起火。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

蕭姓隊員駕駛水箱車搭載另一名隊員抵達，將水箱車停好並拉起手煞車，下車查看火勢並準備置放輪擋，疑因車子未煞穩車輛往前移動，站在右前輪方向的蕭姓隊員來不及反應遭到輾壓。

▲▼屏東公墓起火。（圖／記者陳崑福翻攝）

蕭姓隊員臟器受損，並有氣胸、血胸、肋骨及手部骨折，原定轉往高雄長庚醫院救治，卻在轉院過程中一度失去心跳，緊急轉往枋寮醫院，直至晚間9時許，家屬同意不再急救。

▼屏東公墓起火，恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，因恆春落山風大，火勢延燒數處。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東公墓起火。（圖／記者陳崑福翻攝）

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