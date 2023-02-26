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社會 社會焦點 保障人權

快訊／38歲勇消遭消防車撞傷！心臟「時跳時停」　葉克膜搶救中

記者吳奕靖、陳崑福／屏東報導

屏東消防局今(26日)接獲水泉十八公墓附近雜草火警，出動人車前往救援，不過一名消防員救火時，不慎被消防車碰撞導致手腳骨折，一旁民眾即時伸出援手，開車協助送醫治療，原本要轉往高雄長庚醫院，但是現在傷勢過重，中途半路轉至枋寮醫院，目前急救中，並且裝上葉克膜，心跳偶爾恢復、但又立即停止，生命徵象並不穩定。

▲屏東消防員滅火時被車壓傷，送往醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東消防員滅火時被車壓傷，送往醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在26日11時左右接獲屏東縣恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警，屏東消防局隨即出動恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，因為恆春落山風甚大，造成火勢擴大延燒數處，故再派遣大隊人車支援，總計各式人車5車10人。只是沒想到搶救過程中，支援公墓火警同仁38歲的蕭姓隊員在14時40分左右，前往另一處火點抵達停車並拉起手剎車後，與主管下車查看火勢並準備置放輪檔，瞬時小型水箱車向前滑動，當時蕭姓消防員在車輛右前方，來不及反應即被車輛壓在右前輪下方，現場其他同仁馬上發現，隨即將車輛後退救出，並由現場民眾開休旅車協助送往恆春旅遊醫院。

目前傷勢主要為臟器受損，另有氣胸及血胸、肋骨及手部骨折，於17時初轉送高雄長庚醫院救治，送醫途中生命徵象轉變心跳停上，緊急就近先行送枋寮醫院急救，先裝上葉克膜，直至18時10分左右已恢復心跳，但狀況仍不穩定。

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