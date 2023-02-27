　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

24歲女遭丈夫連砍8刀「曝屍5天」　娘家崩潰帶棺材封門：都別回來

▲▼24歲女遭丈夫連砍8刀身亡。（圖／翻攝微博）

▲24歲女遭丈夫連砍8刀身亡，婆家竟直接落跑、不聞不問。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

河南省滑縣近日發生恐怖凶殺案，一名24歲的二寶媽遭到丈夫連砍8刀，導致傷勢過重當場身亡，豈料事發後公公、婆婆全部消失，導致遺體被晾在家中5天。女子的親人聽到這件事，氣得跑到親家家門，將放置遺體的棺材擺在門口，接著用紅磚、水泥封門，同時放話「永遠不要回這個家」。

綜合陸媒報導，小花（化名）出自單親家庭，與張姓男子結婚時，一共向婆家要了8萬元（人民幣，下同，約新台幣35萬元）的聘金，等到2人結婚後，轉手又將6萬元（約新台幣26萬元）借給公公，等於小花只拿到2萬元（約新台幣8.8萬元），這筆錢則留給小花的母親養老。

不過，2人婚後的生活並不美滿，24歲的小花已生下2名子女，最大的只有3歲，小的還需要哺乳，雖然子女雙全，但夫妻倆與公婆同住，婆婆又獨攬家庭大權，因此婆媳之間不斷有各種摩擦。

▲▼24歲女遭丈夫連砍8刀身亡。（圖／翻攝微博）

▲娘家人得知噩耗已是5天之後，氣得上門討要說法，婆家卻完全沒人。（圖／翻攝微博）

小花因為自幼喪父，因此不斷遭到婆婆挖苦，甚至是打罵，日子過得相當痛苦，且因為還在哺乳期無法工作，因此沒有經濟來源，每個月只能拿丈夫給的2、300元（約新台幣881元至1,322元）來支應家庭一切開銷。

丈夫給的錢入不敷出，小花只能咬牙經營小生意賺錢，卻又被婆婆嫌棄「不顧孩子」，只好再度返家照顧一家老小。失去工作以後，小花仍要應付家庭開銷，只能不斷向外借錢，也因此債台高築，最後實在受不了、已經無法借到錢，於是萌生了離婚的念頭，並向自己的嫂嫂全盤托出。

豈料張男聽到妻子的想法，完全無法接受，雙方發生爭執，張男竟在家人的慫恿下，持刀砍向妻子，連續朝著頸部揮砍8刀，導致妻子傷勢過重，當場失去生命。

▼娘家人實在忍不住這口氣，於是帶著棺材、磚頭與水泥，將婆家的們封了起來。（圖／翻攝微博）

▲▼24歲女遭丈夫連砍8刀身亡。（圖／翻攝微博）

張男殺妻以後，公婆一家非但沒有好好安葬，反而是一家全不見蹤影，就這樣曝屍5天，完全不聞不問。小花的娘家親屬得知這件事，氣得上門討要說法，但因為張家無人在場，於是氣得買棺材放在張家家門，接著拿紅磚、水泥封門，同時放話「永遠不要回這個家」。

根據《杭州日報》報導，目前警方已經得知這起案件，張姓兇嫌已被逮捕，詳細事件經過為何，仍待進一步釐清。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
Apple「醫院空床不能躺」挨轟！　男友燒到39度曝病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

24歲女遭丈夫連砍8刀「曝屍5天」　娘家崩潰帶棺材封門：都別回來

產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

快訊／蔡天鳳「頭顱有洞」發現致命傷　前公公情婦被拘

快訊／蔡天鳳頭骨、毛髮「已被煮透」！湯鍋內撈出青紅蘿蔔

香港5大恐怖分屍案！23歲女慘遭肢解「Hello Kitty藏頭顱」

人夫刷卡26萬「突病發過世」　妻女拒還欠款銀行開告...判決出爐！

快訊／蔡天鳳頭顱找到了！整顆沉湯鍋裡　警：還算完整

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理「轉賣狂賺176萬元」

北京流感病例數超過新冠　多地中小學受影響停課

人民日報：早日恢復兩岸交流　實現兩岸人員往來正常化

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

快速道路塞滿車！　重機「借過」衝路肩引網怒

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

24歲女遭丈夫連砍8刀「曝屍5天」　娘家崩潰帶棺材封門：都別回來

產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

快訊／蔡天鳳「頭顱有洞」發現致命傷　前公公情婦被拘

快訊／蔡天鳳頭骨、毛髮「已被煮透」！湯鍋內撈出青紅蘿蔔

香港5大恐怖分屍案！23歲女慘遭肢解「Hello Kitty藏頭顱」

人夫刷卡26萬「突病發過世」　妻女拒還欠款銀行開告...判決出爐！

快訊／蔡天鳳頭顱找到了！整顆沉湯鍋裡　警：還算完整

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理「轉賣狂賺176萬元」

北京流感病例數超過新冠　多地中小學受影響停課

人民日報：早日恢復兩岸交流　實現兩岸人員往來正常化

萬金杜鵑「移動花聚落」開展　228連假新北踩點好禮放送

24歲女遭丈夫連砍8刀「曝屍5天」　娘家崩潰帶棺材封門：都別回來

高官兒子痛毆17歲男「往死裡踹」！恐怖影片網瘋傳　父遭停職調查

第一次爬北大武山　夫回頭跟妻子說話墜崖80m…最後再見已無生跡

新竹動物園老虎「來福」病痛纏身　園方忍痛安樂死送最後一程

傲嬌次子登場！《間諜家家酒》達米安黏土人推出...與安妮亞有趣對望

產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

悲情城市》經典重現！梁朝偉全身有戲　台灣人必看的電影

台南左鎮首間「小山屋超商」入駐　試營運36小時營業額破20萬元

李碩薰《Boys Planet》指責練習生「別再當自己是業餘」！　韓網狂點頭

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

大陸熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！湯鍋撈出紅蘿蔔、肉末

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

香港恐怖分屍案！她遭肢解「Hello Kitty藏頭」

刷卡26萬過世　妻女拒還欠款挨告

愛妻遭分屍！富二代夫承諾會照顧她所有子女

前夫一家「5漏洞」　港網友：行走六合彩

產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

更多熱門

相關新聞

男登北大武山步道墜邊坡！尋獲已無生命徵象

男登北大武山步道墜邊坡！尋獲已無生命徵象

屏東縣消防局昨(25日)晚間7時19分接獲高雄市警消轉報，泰武鄉北大武山步道1.75K有山域事故，1對夫妻單攻北大武山回程時，男性登山客不慎滑落邊坡，立即派遣搜救隊入山，昨搜尋一夜未果，今晨再度展開搜救，於上午7時10分發現傷者，但已無生命跡象。

逆孫連砍阿嬤17刀！冷眼看她倒臥血水慘死

逆孫連砍阿嬤17刀！冷眼看她倒臥血水慘死

珍藏14箱漫畫「被婆家全丟了」　人妻崩潰

珍藏14箱漫畫「被婆家全丟了」　人妻崩潰

老婆激戰完「突喊以後不用做了」！他嘆18年不到20次

老婆激戰完「突喊以後不用做了」！他嘆18年不到20次

移民署柔性呼喚：回家吧　2對落跑移工夫妻投案

移民署柔性呼喚：回家吧　2對落跑移工夫妻投案

關鍵字：

砍殺夫妻

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！湯鍋撈出紅蘿蔔、肉末

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

快訊／Junior求婚成功！牽手小10歲林萱瑜

Apple「醫院空床不能躺」挨轟　男友燒到39度曝病況

許光漢「3個月沒休息」病倒了！

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

即／逢甲夜市火警！人潮急讓消防車

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面