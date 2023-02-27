24歲女遭丈夫連砍8刀「曝屍5天」　娘家崩潰帶棺材封門：都別回來

▲24歲女遭丈夫連砍8刀身亡，婆家竟直接落跑、不聞不問。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

河南省滑縣近日發生恐怖凶殺案，一名24歲的二寶媽遭到丈夫連砍8刀，導致傷勢過重當場身亡，豈料事發後公公、婆婆全部消失，導致遺體被晾在家中5天。女子的親人聽到這件事，氣得跑到親家家門，將放置遺體的棺材擺在門口，接著用紅磚、水泥封門，同時放話「永遠不要回這個家」。

綜合陸媒報導，小花（化名）出自單親家庭，與張姓男子結婚時，一共向婆家要了8萬元（人民幣，下同，約新台幣35萬元）的聘金，等到2人結婚後，轉手又將6萬元（約新台幣26萬元）借給公公，等於小花只拿到2萬元（約新台幣8.8萬元），這筆錢則留給小花的母親養老。

不過，2人婚後的生活並不美滿，24歲的小花已生下2名子女，最大的只有3歲，小的還需要哺乳，雖然子女雙全，但夫妻倆與公婆同住，婆婆又獨攬家庭大權，因此婆媳之間不斷有各種摩擦。

▲娘家人得知噩耗已是5天之後，氣得上門討要說法，婆家卻完全沒人。（圖／翻攝微博）



小花因為自幼喪父，因此不斷遭到婆婆挖苦，甚至是打罵，日子過得相當痛苦，且因為還在哺乳期無法工作，因此沒有經濟來源，每個月只能拿丈夫給的2、300元（約新台幣881元至1,322元）來支應家庭一切開銷。

丈夫給的錢入不敷出，小花只能咬牙經營小生意賺錢，卻又被婆婆嫌棄「不顧孩子」，只好再度返家照顧一家老小。失去工作以後，小花仍要應付家庭開銷，只能不斷向外借錢，也因此債台高築，最後實在受不了、已經無法借到錢，於是萌生了離婚的念頭，並向自己的嫂嫂全盤托出。

豈料張男聽到妻子的想法，完全無法接受，雙方發生爭執，張男竟在家人的慫恿下，持刀砍向妻子，連續朝著頸部揮砍8刀，導致妻子傷勢過重，當場失去生命。

▼娘家人實在忍不住這口氣，於是帶著棺材、磚頭與水泥，將婆家的們封了起來。（圖／翻攝微博）



張男殺妻以後，公婆一家非但沒有好好安葬，反而是一家全不見蹤影，就這樣曝屍5天，完全不聞不問。小花的娘家親屬得知這件事，氣得上門討要說法，但因為張家無人在場，於是氣得買棺材放在張家家門，接著拿紅磚、水泥封門，同時放話「永遠不要回這個家」。

根據《杭州日報》報導，目前警方已經得知這起案件，張姓兇嫌已被逮捕，詳細事件經過為何，仍待進一步釐清。