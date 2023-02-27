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這APP能救登山者一命！日山友最愛YAMAP吸粉秘訣　進軍電商也爆賣

▲▼日本登山客利用YAMAP app紀錄台灣玉山風景。（圖／翻攝自YAMAP）

▲日本登山客利用YAMAP app紀錄台灣玉山風景。（圖／翻攝自YAMAP）

文／奧谷孝司、岩井琢磨
摘自／時報出版《2040數位行銷圈客法則

「YAMAP」是一家提供手機登山地圖app 的新創企業，由春山慶彥於2013年創立。YAMAP 並非單純只是提供app 的企業，他們很穩健地練就一身破壞戶外活動業界的商業模式的力量，app 的下載數已於2021年11月時突破280萬次。日本國內的登山人口號稱多達680萬人左右，YAMAP 與其中四成以上的人構築了直接的連結，現在仍展現驚人的成長。

對登山者而言，地圖是必需品。手機上也有地圖 app，但在收不到訊號的山中無法下載資料，所以無法顯示地圖。不過，由於位置資訊是靠GPS 功能來掌握的，因此，在空白的畫面中只會顯示自己所在位置的一個點。

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注意到這點的是YAMAP。只要事先將地圖下載到手機裡，讓GPS 掌握到的位置資訊與這份地圖重疊，如此一來，即便是在收不到訊號的地方，一樣能知道自己現在的所在位置，就是這樣的機制。現在，連同鄉下地區的山林包含在內，YAMAP已涵蓋21,000座以上的山林，就算是在國外的山上也能使用這項功能。

▲▼《2040數位行銷圈客法則：用全新行銷4P與顧客建立連結，讓商品熱賣又長銷》（圖／時報出版）

在登山時遇上山難的情況相當多，據說2019年，日本國內約有3,000人遇難，當中30〜40％是因為迷路。只要使用 YAMAP 知道自己的位置，就能避免遇難。

此外，為了能安全且安心地登山，YAMAP 於2019年7月發布了「守護功能」。這個功能是指，當下載了 YAMAP app 的登山同好與你擦身而過時，就能交換彼此的位置資訊，將對方的資訊傳送到YAMAP 的伺服器上。透過這項功能，萬一之後遭遇山難，便能得知最後確認的地點，可大幅縮小搜索範圍，因為遭遇山難的搜索活動，是與時間競賽。自從發布「守護功能」之後，已在多起山難事故中派上用場，拯救了受災者的性命，貢獻不小。

在線上和線下構築與顧客的連結

YAMAP 提供的功能，不光只有地圖。除了能記錄自己行經的路線和標高之外，也能將拍攝的照片轉為相簿，所以現在已成為「像人生的登山日記般的 app」（引用自 YAMAP 行銷經理小野寺）。在擬定登山計畫時，也能根據其他用戶的紀錄來確認天候和危險資訊，例如可以事先得知「因為降雪，所以需要這種裝備」等資訊。

此外，用戶也能在網站上與其他人分享自己的活動紀錄、公開在登山活動中使用的裝備。登山裝備同時也是保護性命的裝備，對於好的裝備擁有相關知識、擁有適合自己的裝備，確實能提高登山的安全性。愈常使用自己的裝備，也會愈喜歡，如此一來，登山會變得更快樂，就此形成良性循環。

▲▼《2040數位行銷圈客法則：用全新行銷4P與顧客建立連結，讓商品熱賣又長銷》（圖／時報出版）

耐人尋味的是，YAMAP 雖是數位出身的企業，卻很重視在線下方面與顧客對話的連結點，其中一項是包含電話對應在內的「客服」。YAMAP的春山社長說：「打從創業的時候開始，我便一直將『客服』定位為我們事業中最重要的事項。」

據說當時一個月會有將近100通電話，都是由春山社長親自接聽，之後再交由專屬工作人員進行電話服務，大約長達7年之久。顧客撥打客服電話時所提供的意見，被視為全公司最重要的事項，現在也是由全公司的人共享。如今因為改成遠距工作，加上智慧型手機的操作愈來愈普及，他們也暫停電話服務，但如果有人提出要求，就會到山岳協會舉辦講習。他們至今仍很重視線下的對話。

此外，在發布新功能時，開發團隊會和客服一同合作，進行面對面的用戶測試。將用戶的意見反映在商品上，正可說是和用戶一起讓服務進化。

春山社長說：「我們沒有品牌力，也不是什麼大企業。這樣的企業提供登山地圖這種攸關性命的重要資訊，能得到用戶多少的信賴呢？為此，我認為要多走近顧客，盡可能以近距離的肉搏戰來一較高下。看看有哪裡做得不好，或是有什麼需求，讓有話想說的人直接與我們聯絡。只要肯和我們聯絡，我們便能直接傳達想法，做出承諾和對應。這麼一來，對方就會感受到『他們很認真在做這件事』。站在用戶的立場來看，如果透過和自己的對話，YAMAP 能變得更好，就能在『我和 YAMAP』之間建立起比之前更好的關係，進而替我們推廣給其他用戶。要實際做過之後，才會明白客服的優異之處。」

「顧客的意見對企業而言是最大的資產」，這是很常見的一句話。不過，真正加以實踐的企業卻很少，而將之提升為競爭力的企業更是少之又少。YAMAP 明白顧客連結點就是構築公司與顧客之間的連結，因此很徹底地加以實踐。

另一個線下的顧客連結點，是稱為「YAMAPER 會」的網聚，由用戶自行組成。雖然因為新冠疫情的緣故，什麼都無法舉辦，但YAMAP 用戶會稱自己為「YAMAPER」，大家在日本全國的各都道府縣聚在一起，舉辦交流會。在疫情前，筆者們參加過的某場聚會中，聚集了上百人之多。有些人是攜家帶眷前來，在這裡邂逅的同好們，YAMAP 也會將他們連結在一起。

令人驚訝的是，聽說這些聚會「全都是用戶自行舉辦」（引用自春山社長）。春山社長和YAMAP 的員工也會參加，不過，他們算是受主辦的用戶邀請而前來參加。一切都是因為 YAMAP 並非僅僅只是一家地圖 app 企業；他們追求的目標是每位登山者都希望的「安全且安心地登山」，並為自家企業做出這樣的定位。

根據與粉絲的連結，展開電子商務事業

藉由這樣的投入，確保與顧客建立緊密的連結後，YAMAP 開始進軍電子商務事業「YAMAP STORE」，目前販賣登山裝備等眾多商品。2021 年時，還在總公司的大樓裡設立讓粉絲聚集的實體商店。這裡發揮了展示廳現象的功能，顧客可以一邊接受款待，一邊實際拿起商品觀看，也能在電子商店購買中意的商品。

YAMAP 會透過顧客 ID，掌握線上及線下的顧客大部分的行動，例如事前擬定了哪些登山計畫、要攀登什麼山脈、之後寫了什麼樣的日記發文等等一連串的顧客行動。換句話說，YAMAP 原先既非登山 app 製造商，也沒有從事電子商務。他們著重的是透過與顧客的連結，提供絕佳的登山體驗，而在那之後的社群生意才是 YAMAP 的根本。不過，他們也在商品服務的開發上，造就出無限的機會。

不斷增加「謝謝YAMAP」的商品提案

根據與顧客之間構築的連結，以了解顧客的行動，開發最適合的商品服務；透過與顧客的連結點，直接且即時地做出提案。在許多顧客因為新冠疫情而無法隨意外出的那段時間，YAMAP 發揮了這套模式的強項。

由於登山會有感染新冠肺炎的風險，也因為這樣的認知十分普及，導致登山的人大幅減少。登山行動的減少，對於與登山息息相關的 YAMAP 而言，可說是面臨了很大的經營危機。

儘管如此，YAMAP 仍然沒有停止關注顧客的行動。結果發現，「根據我們手邊掌握的 280 萬名用戶所在位置的資料來看，在新冠疫情初期，用戶並不是安排『去遠處的山脈兩天一夜的行程』，而是『在附近的小山當天來回』，我們就此掌握到這種行動改變的徵兆」（引用自小野寺）。

當然，在那個時間點，他們尚且不知道這個徵兆具有多麼強大的力量。不過，比其他公司更早掌握這個變化的 YAMAP，已預測到「暢銷的背包，或許會變成適合爬小山、當天來回的小容量背包」。根據這項預測，他們馬上保留小型背包的商品庫存，透過 YAMAP STORE，直接向顧客提出購買建議。

結果，日後改為攀登小山的走向變得十分明確，而商品庫存充足的 YAMAP，在小型背包的販售數量上比預期目標高出5倍。

在商品銷量低迷的新冠疫情下，有一部分的網購公司一味地向顧客寄促銷郵件，或是一再地打推銷電話。然而，YAMAP 對顧客資料展現的態度，就本質來說，與這些公司截然不同，也正是因為如此，才帶來了成果。YAMAP 並不是用顧客的資料來追著顧客跑，而是了解「顧客現在要的是什麼」；他們為了做出最適合的提案，而加以活用這點。正因為了解顧客，YAMAP 才能不斷做出讓顧客覺得有價值的提案，創造出良性循環。

根據顧客資料來提案的這種態度，不光展現在電子商務的商品上，也活用在 YAMAP 的原創商品中。「YAMAP 登山保險」便是其中一個例子。

YAMAP app 需要事先下載地圖，用戶會帶著這份地圖登山，所以 YAMAP 可以做出「下載地圖＝接近登山日」的預測。因此，他們會鎖定用戶下載地圖的時機，設定登山保險的彈出式廣告。沒有登山的需求時，用戶要是一再看到保險廣告，會覺得不堪其擾，但如果是預定要登山前的小提醒，對顧客來說反而有價值，而這也促成不少用戶表達「謝謝 YAMAP」的感謝之意（引用自小野寺）。

在YAMAP 登山保險方案中，投保的天數能以一天為單位，因為民眾後來改為攀登小山，只投保一天的投保者有增加的傾向，這些都顯示在顧客資料中。不過，發生山難事故時，家屬提出搜救申請的時間往往都是晚上、警察在隔天早上才展開行動的案例相當多。因此，在保險費試算的畫面中會提醒顧客：「請設想在隔天之後才跟警方聯絡的情況，建議多加一天。

因為附上這段文字，顧客才得以想像自己遭遇事故被人發現前的情況，為了求自己心安，便會先提出申請。這也會讓登山者自行思考因應對策，提高他們在這方面的意識，例如多準備一些食物等等。實際比較加入這段描述的前後差異後發現，投保的天數出現很大的變化。

另一方面，對 YAMAP 來說，這也會促成銷量增加。不是只投保一天，而是增加了投保兩天的案件數量，雖然只有 50 日圓的差異，但販售的單價就提高了 20％。正因為與顧客有直接的連結，所以可以很肯定地說「要增加 20％的簽約者不容易，但要透過對顧客的提案來提高 20％的銷售單價，則很容易辦到」（引用自小野寺）。

此外，YAMAP 的原創商品也有登山衣等產品。YAMAP 本身並沒有相關的製造設備和人才，但 YAMAP 知道 280 萬名顧客是使用什麼樣的商品、想要什麼商品、對什麼商品有好評。他們採用久留米白點花紋布的傳統工藝，製作原創服飾等商品，並開始在網站上販售。若以 YAMAP 對顧客的了解作為基礎，活用與其他公司的結盟，便很有可能基於具備靈活彈性的顧客立基點來製造商品。

企業的銷售額，始終都是對顧客提案的總合，而不是取決於到處追著顧客跑的效率性。是否能真正理解並加以實踐，在這個與顧客直接連結的時代，將會如實地顯現在企業行銷行動的差異上。像 YAMAP 這種站在顧客立基點來活用顧客行動資料的方法，堪稱是數位時代的行銷該追求的模範。

推動付費會員制的價格提案

YAMAP 站在顧客的立基點來提案的態度，也顯現在價格提案上。YAMAP app基本上是免費的，但免費會員和付費會員（YAMAP Prime）能使用的功能有差異，付費會員在 app 上能保留的地圖數目及照片的上傳數量並無限制。當用戶下載免費額度以外的地圖時，從這種行動可以預測用戶正在對許多高山進行比較，處於興致高昂的狀態。掌握這個時機、引導用戶升級，對顧客來說也會是有價值的提案，而且能一口氣大幅推動付費會員制。

小野寺將 YAMAP 與顧客的連結視為立基點，描述它所帶來的價值：「『要不要投保登山保險』、『要不要成為付費會員』這類的引導，是企業自己一廂情願的溝通，稱不上是為顧客著想的提案。不過，只要遵照對顧客行動的理解，做出即時的提案，甚至會讓顧客心存感謝。藉由即時傳達出顧客的盲點，我們收到許多『YAMAP，謝謝你告訴我』這樣的回饋。正因為是與顧客直接連結，所以要是沒能向顧客做出有價值的提案，我們就沒有存在的價值。了解顧客後，立即反映在商品服務和收費方法上，這是理所當然的事，正因為有 YAMAP 這種徹底以顧客作為立基點的行銷，才能強化顧客與 YAMAP 之間的連結。」

▲▼《2040數位行銷圈客法則：用全新行銷4P與顧客建立連結，讓商品熱賣又長銷》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《2040數位行銷圈客法則：用全新行銷4P與顧客建立連結，讓商品熱賣又長銷》，作者奧谷孝司、岩井琢磨。2040年將迎來真正的數位社會，5年後，仍在做同樣事情的企業將會被淘汰，創造顧客連結點，正是生死存亡的關鍵！本書作者奧谷孝司曾任職於無印良品，開發出多項熱賣商品；岩井琢磨曾任職於日本第二大廣告公司博報堂DY。兩位作者在書中舉出豐富的業界案例，如亞馬遜、沃爾瑪、宜得利、lululemon等全球知名企業，說明當今企業面對的課題不只是通路數位化，而是必須進行以數位為前提的商業模式變革，才能在數位時代下存活。橫跨多種產業的實例，一窺數位時代必備的商業變革。

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