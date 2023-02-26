連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上連賭13小時「塞到午夜」

▲今天國5北上路段恐塞到午夜。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

今天為228連假第2天，預料將有出遊車潮和北返車潮，國道有17處易塞地雷路段，其中國5北上恐連塞13小時，要午夜才能紓解。

今日(2/26)為和平連續假期第2日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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高公局預判今日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等17處路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼2/26國道疏運措施攻略。（圖／高公局）