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俄發動戰爭週年西方紛挺烏　澤倫斯基欲會習近平

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔發表全國演說。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський ）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔發表全國演說。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський ）

文／中央社

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年，西方各國紛追加對俄制裁，以及軍援、金援烏克蘭表達支持。烏克蘭總統澤倫斯基則稱打算與中國國家主席習近平會面，也盡力阻止中國軍援俄羅斯。

●美國宣布新一輪對俄制裁 再援烏克蘭100億美元
俄羅斯入侵烏克蘭滿一週年之際，美國政府24日宣布最新一輪對俄羅斯的制裁措施，包括對俄羅斯政府首長、州長，以及在俄羅斯占領烏克蘭區域的個人與實體實施制裁，並對多項產品加徵關稅。

除了宣布對俄羅斯新一輪制裁，美國國務院也宣布將向烏克蘭再提供100億美元援助，用以支持烏克蘭政府與人民。

美國總統拜登（Joe Biden）也與七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議並發表聲明力挺烏克蘭。

●澤倫斯基欲會習近平 盼中國支持「正義的和平」
中國外交部發布「立場文件」呼籲盡快啟動和談、終結俄羅斯與烏克蘭的戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日表示，他打算與中國國家主席習近平會面。

澤倫斯基說道，他正在盡最大努力阻擋中國向俄羅斯供應武器，以避免任何「第3次世界大戰」的風險。

澤倫斯基沒有說明他計劃與習近平會面的時間或地點，但他希望中國能支持「正義的和平」與烏克蘭。

他還說：「我真的想要相信中國不會向俄羅斯供應武器。這對我來說十分重要。」

▲▼普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美情資顯示中國正考慮供俄彈藥及無人機。（圖／達志影像／美聯社）

●CNN：美情資顯示中國正考慮供俄彈藥及無人機
3名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美方掌握情資，認為中國政府正考慮提供俄羅斯用於烏克蘭戰爭的無人機和彈藥。

知情人士透露，北京當局似乎尚未做出最終決定，但中俄正就設備的價格和規模磋商。

熟悉相關情報的人士指出，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄方一再要求中國提供無人機和彈藥，中國領導階層過去數月一直在積極討論是否要提供致命武器的援助。

不過，美國情報官員數週來已收集一些情資，顯示中國現在傾向提供武器給俄羅斯。

美國官員未詳述美方看到哪些情報表明中國近日態度出現變化，但高階官員關切的地步，已促使他們在過去一週積極與盟國和夥伴分享情資。

白宮國家安全會議（National Security Council）和國務院拒絕對此事置評。

▲▼歐盟,歐盟國旗,歐盟示意圖。（圖／路透社）

▲歐盟通過第10輪對俄制裁。（圖／路透社）

●趕在俄烏戰爭週年當天 歐盟通過第10輪對俄制裁
歐盟（EU）輪值主席國瑞典24日晚間表示，經過吵雜討價還價後，歐盟趕在最後一刻於俄羅斯全面入侵烏克蘭週年之際，批准第10輪對俄羅斯的制裁方案。

歐盟第10波制裁方案的內容包括，對軍民兩用物品出口及支持俄烏戰爭、散播政治宣傳或交付無人機供俄國使用的實體等祭出限制措施。

討論期間波蘭提出異議阻撓，最後歐盟趕在進入午夜前2小時通過制裁方案。華沙當局認為，歐盟對進口俄羅斯橡膠的限制，多數品項均有豁免且過渡期太長，毫無實際效力可言。

●加拿大再援烏克蘭4輛豹2戰車 對俄祭新制裁
俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿一年，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示將再運送4輛豹2式（Leopard 2）主力戰車到烏克蘭，並對俄羅斯實施新制裁。

在追加4輛後，加拿大承諾提供烏克蘭的豹2戰車總數增至8輛。加拿大也將提供一輛裝甲救濟車與5000多發155釐米彈藥協助烏克蘭。

杜魯道在多倫多向媒體表示，新制裁將鎖定129名個人與63個實體，包括俄羅斯副總理等官員。

●烏克蘭發行新郵票 藉班克西壁畫喻以小搏大
烏克蘭在俄羅斯全面入侵滿週年發行郵票，郵票圖案為英國知名的班克西（Banksy）一幅塗鴉，繪有一名小男孩用柔道擊敗一個成年男子，象徵以小搏大抗俄。

這幅班克西原畫是在基輔西北部小鎮博羅江卡（Borodyanka）一面毀壞的牆上，在戰爭開打之初，博羅江卡的許多建築物就被俄軍飛機炸成瓦礫堆。

畫作靈感來自俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）以有柔道黑帶聞名，圖畫呈現柔道搏擊時一名小男孩摔倒一個成年男子。

新郵票圖樣用這幅班克西畫作，下方還加了「滾吧！普丁」的字樣。

●聯合國為戰爭罹難者默哀 遭俄大使敲麥克風打斷
聯合國安全理事會（UNSC）24日紀念俄烏戰爭週年，在與會國一起向戰爭罹難者默哀一分鐘時，竟遭俄羅斯駐聯合國大使以敲麥克風方式打斷。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在紐約聯合國總部發言，並請現場與會者默哀一分鐘，向這場戰爭的罹難者致意。

但就在代表們起身時，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）不停敲打他的麥克風。

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