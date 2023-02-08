小暴龍「下跪哭爸」辛酸畫面曝！逗趣模樣1.3萬人笑了：到底嗑什麼

▲2隻小暴龍在博物館裡面下跪。（圖／翻攝臉書／國立自然科學博物館）



記者柯振中／綜合報導

華人有一句俗諺叫做「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」。不過，國立自然科學博物館近日用畫面詮釋了這句諺語，雖然話語的涵義十分傷感，逗趣的畫面卻讓許多網友笑了出來，貼文更是收到了1.3萬個讚，不少人看完逗趣的畫面，也不禁留言直喊「龍龍們太敬業了啦」。

國立自然科學博物館日前在臉書發布了一張照片，從圖片當中可以看見，展場裡有一具暴龍的骨架，走道上則有2名身穿暴龍布偶裝的人跪在地上，模樣看起來十分哀傷。

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▼超有創意的畫面讓不少網友笑了出來。（圖／翻攝臉書／國立自然科學博物館）



國立自然科學博物館也替這個畫面附上了文字解說，「子欲養而親不待──科博版」。貼文發布至今，已有超過1.3萬人按讚，不少網友也被策畫者的巧思給逗樂，於是出言回應，「龍龍們太敬業了啦」、「都掉下淚了啦」、「這到底是嗑了什麼」、「恐龍表情太生動」、「辛苦了，很有效果呢」、「科博館真的是太棒了」、「好煩，笑瘋了。」

除了逗趣的貼圖以外，國立自然科學博物館也提醒，館裡的《那一刻—琥珀的記憶》特展距離結束已剩不到2周，如果有興趣的民眾，務必把握時間來參觀，以免徒留遺憾。