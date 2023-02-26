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綠鬣蜥隨便抓會觸法！嘉義縣公開招募獵人　賞金也同步加碼了

▲▼ 嘉義縣招募綠鬣蜥移除大隊，歡迎有志者加入 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣招募綠鬣蜥移除大隊，歡迎有志者加入 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為有效移除外來種綠鬣蜥，嘉義縣政府正在招募民眾加入移除大隊，3月11-12日將在嘉義大學召開「112年嘉義縣外來入侵種綠鬣蜥防治訓練工作坊課程」，學員完成專業基礎及實務訓練課程合格後，就能執行綠鬣蜥移除工作。縣府表示，基於維護動物福利，未受過訓練者不可擅自捕捉綠鬣蜥，以免觸犯野生動物保育法，歡迎有興趣參加的民眾，即日起線上報名( https://reurl.cc/6Ny4RM)

▲▼ 嘉義縣招募綠鬣蜥移除大隊，歡迎有志者加入 。（圖／嘉義縣政府提供）

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農業處表示，110年縣府成立綠鬣蜥移除大隊，去年受新冠疫情影響，暫停辦理培訓，隨著疫情趨緩，再度招募民眾加入移除大隊，由嘉義大學辦理訓練課程，包括綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、野生動物保定與安全移除實作、野生動物救傷收容與人道處理原則等，通過訓練後，可在特定範圍與時段內，穿著縣府所核發的臂章，利用核准的移除工具進行綠鬣蜥移除。

▲▼ 嘉義縣招募綠鬣蜥移除大隊，歡迎有志者加入 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處指出，嘉義大學長期執行綠鬣蜥監測工作，縣府將參考歷年監測結果，依綠鬣蜥生態習性、繁殖週及綠鬣蜥分布熱點，開放時段供大隊移除，嘉義大學團隊也將配合出勤，希望能在最短時間內完成人道處理並進行後續研究工作。

對此，林務局也有補助獎勵金，每體型大小，綠鬣蜥吻肛長小於20公分，每隻50元；吻肛長介於20公分至40公分，每隻250元；吻肛長大於40公分、比去增加5元，每隻調高為550元。

▲▼ 嘉義縣招募綠鬣蜥移除大隊，歡迎有志者加入 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣綠鬣蜥主要分布在中埔鄉與水上鄉八掌溪岸，成年的綠鬣蜥活動力強，破壞力大，時常危害農作蔬菜，造成民眾損失。

民眾如發現綠鬣蜥，可通報119，後續將由縣府委託團隊執行移除，民眾如對外來入侵種移除有任何問題，可洽農業處畜產保育科高小姐05-3620123#8807。

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