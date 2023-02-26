痴纏單親媽…趁熟睡偷傳她行程表！恐怖情人尾隨喊：買農藥找你

▲單親媽媽想和男友分手，男友卻變成恐怖情人，威脅她「我們一起死」 。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名單親媽小芳(化名)想和黃姓男友分手，黃男卻趁她不備，將她手機資料全部轉傳到自己手機內，藉此掌握她全部行蹤，還傳訊恐嚇「我們一起死」、「現在買農藥去找妳」，讓小芳嚇到報警。彰化地院審理，依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處黃男拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

判決指出，黃男在LINE上暱稱「黃古意」，和單親媽媽小芳曾是男女朋友。黃男因不滿小芳於111年1月提分手，約小芳於5月上摩鐵，趁她熟睡時偷偷解鎖小芳手機，將她和別人的對話內容、相片、影片和工作行程表等資料，全部轉傳儲存到自己手機，藉此掌握住小芳行蹤。

黃男一心想復合，又於6月9日傳訊息恐嚇小芳「那我們一起死好不好」、「我現在買農藥去找妳」、「好不好我也不怕死的」、「不肯給我機會那換妳殺了我」，隔日又開車尾隨小芳到公司，下車對她大吼「不願跟妳分手！」等語，讓小芳嚇到到身心科就診，並跟女兒求救請她代為報警。

台中地院審理，審酌黃男犯後坦承犯行，但卻未與小方達成和解，依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

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