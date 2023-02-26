鬧蛋荒「陳吉仲成民進黨執政破口」　王世堅：跳票跟跳舞一樣

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內蛋荒再起，雞蛋價格上揚，民眾罵聲連連，民進黨台北市議員王世堅直言，農委會主委陳吉仲已經成為綠營執政的破口，他很認真，但不得法，抓不到重點，現在應該多做少說，如果一天到晚開支票又一再跳票，「跳票跟跳舞一樣」，這樣威望盡失。

王世堅在《57爆新聞》表示，自己有聽到民眾抱怨，雖然多數是講蛋價上漲，但這問題已經延宕兩年，確實政府部門，尤其陳吉仲，開支票之前，像是說什麼幾月問題會解決，這樣的大話先不要講，而不是一直承諾卻一再跳票。

王世堅認為，陳吉仲確實已經成為民進黨執政的破口，他很認真 卻不得法，像是缺蛋找行政院副院長鄭文燦一起視察，事先告知超市，又有大陣仗媒體，超市當然想方設法要讓蛋架是滿的，但做這場戲反而是給自己漏氣，那些蛋上架一小時就被搶光，民眾下班找不到，那就是做秀，民眾需要的是政府預先知道問題，解決問題，還沒找到辦法，就不要亂開支票。

針對缺蛋一事，陳吉仲宣布將投入33億元推動禽舍改建計畫，徹底解決一再缺蛋的根本問題；此外，也進行雞蛋進口短期專案，以解決燃眉之急，立法院經濟委員會則將在3月1日邀請相關部會報告缺蛋荒議題。