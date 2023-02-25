上周16.5萬人腹瀉就醫！創新冠疫情3年來新高　拉不停+4症狀要注意

▲國內腹瀉門急診就診狀況，上周16.5萬人就醫。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情逐漸趨緩，但腹瀉疫情卻處於高點！根據疾病管制署最新統計，上周腹瀉門急診就診人次達到16.5萬，創下新冠疫情三年以來最高紀錄。疾管署發言人羅一鈞表示，冬季為諾羅病毒好發時期，加上近期防疫措施逐漸解封，今年民眾連假出遊意願增加等因素所致。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上周（2023/2/12-2023/2/18）國內腹瀉門急診就診達到16萬5833人次，處於高點。不過近期腹瀉群聚通報呈現下降，過去4周累積通報97起，還是餐飲旅宿業為多，檢出病原以諾羅為主。

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羅一鈞表示，諾羅疫情好發在冬季，升高主要和長假、出遊活動聚會有關，去年、前年的一月、二月受到新冠本土疫情影響，影響民眾出遊活動意願，今年已逐漸解封、防疫措施鬆綁，讓腹瀉創下疫情以來的單周新高。

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰表示，臨床觀察近期因腹瀉掛急診病患確實增加，以過去兩天來說每天都有約15人腹瀉就醫，昨天就有收治一名20多歲年輕女性，連續兩天拉肚子已經20次以上。

要避免病毒性腸胃炎，高偉峰指出，還是要從飲食、手部衛生去注意。如果腹瀉嚴重次數太多，伴隨出現腹痛、頭暈、心跳加速或者發燒等情況要注意，頭暈來說就有可能是嚴重脫水，要警覺儘速就醫。

高偉峰也提醒，出現拉肚子症狀，一定要讓腸胃休息，要避免再吃太油、奶類或者纖維質高的食物。研究顯示約有9成華人乳糖酶缺乏，原本不缺的人在腹瀉情況時乳糖酶也會比較少，喝牛奶恐怕讓腹瀉症狀更加嚴重。

▲上周16.5萬人因腹瀉就診，創疫情三年以來新高，示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署提醒，民眾務必落實勤洗手，注意飲食衛生，與他人共食使用公筷母匙，並以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品（如生蠔）等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜調理，並儘速就醫或在家休息，以減少病毒傳播機會。