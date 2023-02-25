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越南女大生「大義滅親」帶逾期打工病母投案　原因令人鼻酸

▲▼1名在台灣就讀的越南女大學生，帶著逾期打工的母親投案，原因令人鼻酸，專勤隊目前正實施專案，鼓勵非法移工投案。（圖／台中專勤隊提供，下同）

▲▼1名在台灣就讀的越南女大學生，帶著逾期打工的母親投案，原因令人鼻酸，專勤隊目前正實施專案，鼓勵非法移工投案。（圖／台中專勤隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1名清秀的越南女大學生小青日前不安的帶著生病的媽媽阿慮，走進移民署台中市專勤隊投案，希望能將非法打工的母親送回越南，女兒「大義滅親」的例子極為少見，背後原因令人鼻酸。原來是阿慮10多年前為了躲避老公家暴，來台工作賺錢養家，後來逾期居留，小青長大後選擇到台灣念書，母女好不容易相聚，母親卻已罹患子宮肌瘤，小青決定尋求專勤隊協助，安排母親得以回國享清福。

▲▼1名在台灣就讀的越南女大學生，帶著逾期打工的母親投案，原因令人鼻酸，專勤隊目前正實施專案，鼓勵非法移工投案。（圖／台中專勤隊提供，下同）

阿慮原本在越南工作，但她老公不事生產、遊手好閒，還不時出手又打又罵，2011年只好選擇到台灣工作，匯錢回家扶養小青兩姊妹，那時小青只有12歲，母女倆雖然思念對方，卻也只能忍耐。

▲▼1名在台灣就讀的越南女大學生，帶著逾期打工的母親投案，原因令人鼻酸，專勤隊目前正實施專案，鼓勵非法移工投案。（圖／台中專勤隊提供，下同）

小青3年前高中畢業，馬上決定到台灣念書，目前就讀中部某科技大學，母女倆分離10多年終於再見，相擁而泣，小青也非常爭氣，半工半讀，自力更生。

正當母女倆沉浸在重逢的喜悅時，阿慮卻因積勞成疾，下腹經常疼痛，原來是長期過度勞累讓她罹患子宮肌瘤，小青不但四處找尋權威醫師，還將打工存下來的7萬多元，全拿去支付開刀費用，經過半年悉心照顧，阿慮總算恢復健康，小青決定送媽媽回家享清福，但不知道要怎麼處理，於是主動帶母親尋求專勤隊幫忙。

專勤隊表示，以往逃逸移工一旦被抓，先關押在收容所，並開罰1萬元以上，萬一又涉及刑法，何時能搭機回國，就遙遙無期了。

如今，移民署推出逃逸的外籍人士自行投案的專案活動，不管當初是持何種簽證入境，不管逾期多久，只要在6月30日前自行到案，不僅免收容，罰鍰也只有2000元，從寬論處，鼓勵踴躍自行到案。

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