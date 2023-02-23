　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

73歲翁開房設局！下體狂蹭20歲櫃姐翹臀　她哭衝廁所向男友求救

▲桃園市何姓男子2019年3月與友人參加毒趴，見少女可欺竟趁機襲胸摸臀指侵，最後鎖門硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲73老翁假藉進行美容療程對年輕櫃姐猥褻，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台北報導

台北73歲楊姓老翁在台北車站某化妝品門市認識一名年輕櫃姐小花（化名），之後以進行售後療程為由，邀小花到飯店房間，對她強吻，還以下體摩擦小花臀部。小花藉口上廁所偷傳訊息向男友求救，才在男友與警方幫助下逃出。一審法官依強制猥褻罪判楊翁有期徒刑1年2月，二審跟三審皆維持原判。

判決書指出，案發時73歲的楊翁，2021年4月14日與老婆一同到台北車站某化妝品門市消費，認識了當時20歲的櫃姐小花，並留下其電話號碼，在同年月19日聯繫小花表示要進行商品售後療程，邀約她到某飯店。小花當時認為楊翁夫婦是很和藹可親的老先生與老太太，且當時是她人生的第一份工作，想要把握這個機會，也讓公司留下一個好的客戶跟客源，於是答應楊翁的請求。

孰料，楊翁進入飯店房間後，竟色性大發，自行褪去衣褲，只穿著內褲等貼身衣物，在小花進行肩頸按摩時，突然親吻對方手臂，並忘情說出「皮膚很白」，又以雙手環抱固定住小花，強吻其頸部，還繞到小花後方以下體摩擦臀部。小花驚恐之餘，以身體不舒服為由，躲到廁所用手機向男友求救，隨後被趕來的警方與男友救出。

楊翁供稱，認識小花時對方對自己很熱情，也主動將電話號碼塞給他，飯店也是對方自願前往，過程中互動親密自然、有說有笑，覺得小花對自己「有感情」，沒想到最後竟然叫男友報警抓人，認為自己遇到「仙人跳」。

法院調閱飯店監視器發現，兩人進入飯店時互動平淡，與楊翁所形容的明顯不同，小花獲救時又與父親相擁大哭許久，符合受侵犯後情緒激動的反應，所以採信小花說法。而楊翁妻子也幫腔，稱小花進行療程時對老公摸來摸去、互動曖昧。

一審法官認為，楊翁犯後無悔意，還指控小花設計仙人跳、暗示行為不檢點，造成對方身心二次傷害，因此判楊翁強制猥褻罪，處有期徒刑1年2個月。二審、三審也維持原判，全案確定。

ET快訊
快訊／限空令退場！　金管會解除4大救市措施
快訊／遭控偷吃王建民！　辣女醫怒反擊了
北市發1500元！　55萬人「嗶卡」就能領
炎亞綸「每天都吃蛋」遭酸晉惠帝！　正面回應了
在俄被俘逾100天「暴瘦憔悴」　亞速營第一營營長離世
WBC日本隊「三大怪物」曝！　美媒：可能比大谷還強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭控偷吃王建民！辣女醫今怒反擊：被踩底線　將硬起來提刑事訴訟

桃園八德「15層樓」廣告招牌起火　消防緊急動用雲梯車滅火

車震老闆嬌喊「求你給我」全紀錄　女員工離職開公司賠更多

新北男求復合遭拒氣炸　載兒子去她家放煙火！陽台雜物燒起來

賓士C250左前輪瞬間脫逃　「螺絲鬆脫」車主哀：前幾天才保養

女孩為「月薪10萬」想拍AV…前導演苦勸別入坑　親揭悲慘真相

貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

罹口腔癌第4期還亂搞　毒販6次共賣1.2克海洛因...重判19年

國軍台中總醫院爆貪污！骨科部主任家藏2300萬現金　還備有點鈔機

本月第3隻！瀕危「窄脊露脊鼠海豚」金門狗嶼灣擱淺死亡

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

遭控偷吃王建民！辣女醫今怒反擊：被踩底線　將硬起來提刑事訴訟

桃園八德「15層樓」廣告招牌起火　消防緊急動用雲梯車滅火

車震老闆嬌喊「求你給我」全紀錄　女員工離職開公司賠更多

新北男求復合遭拒氣炸　載兒子去她家放煙火！陽台雜物燒起來

賓士C250左前輪瞬間脫逃　「螺絲鬆脫」車主哀：前幾天才保養

女孩為「月薪10萬」想拍AV…前導演苦勸別入坑　親揭悲慘真相

貨車司機這件事沒做好慘了！風吹塑膠紅籃掉滿地　騎士秒遭擊落

罹口腔癌第4期還亂搞　毒販6次共賣1.2克海洛因...重判19年

國軍台中總醫院爆貪污！骨科部主任家藏2300萬現金　還備有點鈔機

本月第3隻！瀕危「窄脊露脊鼠海豚」金門狗嶼灣擱淺死亡

被瘋狂灌酒喝到斷片　女學生醒來發現遭「2男閨蜜撿屍」聯手性侵

如何闖出好業績 業務高手的教戰手則

台南人也搶吃「鮮蚵抓餅」越嚼越鮮甜！升級豪邁份量只要銅板價

為愛息影2年！　陳喬恩「若重來不會公開戀情」自責：做錯了決定

程予希拍戲遭「羽球砸中左眼」全場驚嚇　自認女漢子受傷沒關係

宏匯聯盟拿下新竹高鐵開發　1.5萬坪打造「南北雙塔」新地標

228連假關山警加強交通疏導與執法　落實酒駕零容忍

台日友好！台灣友之會長參訪自來水博物館　見證水道百年發展史

買星宇被割韭菜「1天慘賠900萬」　釣出他曬戰績：賺進1輛Toyota

布雷克開刀後首度實戰　對決韓職英雄最快144

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

小甜甜遭家暴訴離開庭　拎12萬名牌包兩字回應媒體

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

女子疑醉酒躺海邊慘遭浪捲走　救起無心跳送醫不治

正妹是女蛇頭！手機驚見「男穿女內衣褲受虐片」

落漆「總統府副秘書長」　找6上市櫃喬事情一因破功

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

最萌搜救犬Snow開放認養！7年退役等下一個家

更多熱門

相關新聞

「繩縛」攝影師硬上2女模　判囚4年再做這事被起訴

「繩縛」攝影師硬上2女模　判囚4年再做這事被起訴

頗有名氣的攝影師易繼道，擅長情色照，尤其是「繩縛」系列，但有3女事後控告，易男趁他們被綁住的時候揉胸、指侵，法院審理認定易男犯強制性交、猥褻罪，判刑4年定讞。另1女提告內容因事證不足，無罪。易繼道竟在入監前po出對方的照片及心理諮商內容，嗆對方說謊，台北地檢署22日依違反《個資法》起訴易男。

設局灌醉嫌犯妻子！警趁她癱軟強拖上車侵犯

設局灌醉嫌犯妻子！警趁她癱軟強拖上車侵犯

色翁搭訕國中女　傳海量噁訊下場慘

色翁搭訕國中女　傳海量噁訊下場慘

花蓮男搖下車窗露「鳥」！ 警7小時逮人

花蓮男搖下車窗露「鳥」！ 警7小時逮人

招待KTV免費歡唱！色老闆猥褻少年下場曝

招待KTV免費歡唱！色老闆猥褻少年下場曝

關鍵字：

猥褻美容師

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面