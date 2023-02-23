73歲翁開房設局！下體狂蹭20歲櫃姐翹臀　她哭衝廁所向男友求救

▲73老翁假藉進行美容療程對年輕櫃姐猥褻，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台北報導

台北73歲楊姓老翁在台北車站某化妝品門市認識一名年輕櫃姐小花（化名），之後以進行售後療程為由，邀小花到飯店房間，對她強吻，還以下體摩擦小花臀部。小花藉口上廁所偷傳訊息向男友求救，才在男友與警方幫助下逃出。一審法官依強制猥褻罪判楊翁有期徒刑1年2月，二審跟三審皆維持原判。

判決書指出，案發時73歲的楊翁，2021年4月14日與老婆一同到台北車站某化妝品門市消費，認識了當時20歲的櫃姐小花，並留下其電話號碼，在同年月19日聯繫小花表示要進行商品售後療程，邀約她到某飯店。小花當時認為楊翁夫婦是很和藹可親的老先生與老太太，且當時是她人生的第一份工作，想要把握這個機會，也讓公司留下一個好的客戶跟客源，於是答應楊翁的請求。

孰料，楊翁進入飯店房間後，竟色性大發，自行褪去衣褲，只穿著內褲等貼身衣物，在小花進行肩頸按摩時，突然親吻對方手臂，並忘情說出「皮膚很白」，又以雙手環抱固定住小花，強吻其頸部，還繞到小花後方以下體摩擦臀部。小花驚恐之餘，以身體不舒服為由，躲到廁所用手機向男友求救，隨後被趕來的警方與男友救出。

楊翁供稱，認識小花時對方對自己很熱情，也主動將電話號碼塞給他，飯店也是對方自願前往，過程中互動親密自然、有說有笑，覺得小花對自己「有感情」，沒想到最後竟然叫男友報警抓人，認為自己遇到「仙人跳」。

法院調閱飯店監視器發現，兩人進入飯店時互動平淡，與楊翁所形容的明顯不同，小花獲救時又與父親相擁大哭許久，符合受侵犯後情緒激動的反應，所以採信小花說法。而楊翁妻子也幫腔，稱小花進行療程時對老公摸來摸去、互動曖昧。

一審法官認為，楊翁犯後無悔意，還指控小花設計仙人跳、暗示行為不檢點，造成對方身心二次傷害，因此判楊翁強制猥褻罪，處有期徒刑1年2個月。二審、三審也維持原判，全案確定。