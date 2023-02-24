北北基桃籲全額補助　王國材拍板1前提「通勤月票建置費中央全補」

▲交通部長王國材展示7月上路通勤月票實體卡樣式。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院拍板疫後特別條例預算，交通部將補助200億元推通勤月票，最快7月上路，北北基桃聯手呼籲中央全額補助台鐵和國道客運票價差額，交通部長王國材今晚間宣布，為鼓勵地方政府積極推動拼7月上路，若6月底完成系統建置，將全額補助系統建置費用。

根據交通部規劃「促進公共運輸方案」，其中北北基桃推動1200通勤月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。中彰投苗及南高屏生活圈採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票，其中南高屏推出城際通勤月票999元，另台南都市內通勤月票299元、高雄都市內通勤月票399元。

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在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

票差補貼部分，屬地方運具包括捷運、市區公車、公共自行車等，中央補助直轄市5成，非直轄市補助7成5，台鐵和客運票差由中央負擔9成；相關票證系統修改費用，地方運具按照票差比例處理，台鐵和公路客運、國道客運由中央完全負擔。

不過台北、新北、基隆和桃園市則呼籲國道客運和台鐵等票差應由中央全額補助。交通部長王國材今(2/24)下午原表示，因特別預算有限，交通部已盡力爭取台鐵與國道客運補助地方90%。期盼中央、地方一起合作，把公共運輸使用率提高，也減輕民眾負擔。

但今晚間經交通部進一步研商後，交通部長王國材宣布將擴大補助，王國材表示，通勤月票相關票證系統修改，台鐵和公路客運、國道客運由中央負擔。地方運具捷運、公車、公共自行車，原由地方政府負責，若地方政府能在6月前完成地方運具系統修改，交通部晚間決定，票證系統修改費用可改由中央全額負擔，鼓勵地方政府積極推動。