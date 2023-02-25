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大陸 大陸焦點 特派現場

再婚後仍照顧前夫一家！香港名媛「買豪宅送前公公」卻遭分屍煮湯

▲蔡天鳳。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲香港名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

文／香港01

大埔龍尾村發生恐佈殺人烹屍案，現為譚仔米線創辦人媳婦的28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，失蹤3天後揭發遭前夫全家合謀殺害後，慘遭削肉機、電鋸肢解成肉塊再被烹煮，死無全屍殺人手段極兇殘。警方目前已拘捕蔡天鳳前夫的兄長及父母，惟其前夫仍然在逃。

消息指，蔡天鳳坐擁億元家產是招來殺身之禍的根源，而兇案主謀是曾任職警員的前夫父親。事緣蔡女18歲時與前夫結婚及先後誕下2名女兒，其後婚姻破裂，但蔡女仍照顧前夫一家生活，甚至斥資購入加多利山物業供前夫一家居住，並以前夫父親作「掛名業主」。

▼香港警方從兇案現場搬走一台冰櫃。（圖／香港01）

▲▼香港名媛蔡天鳳慘遭分屍煮湯，警方從兇案現場搬走冰櫃、切肉刀。（圖／香港01，請勿隨意使用）

惟去年底蔡女有意出售該業物，雙方為業權等問題爭執，疑有人擔心見財化水，加上知悉蔡女再婚產子但沒有註冊，故圖謀掠奪其豐厚資產，竟策劃殺人大計。

前夫家人數周前租用大埔龍尾村村屋單位，並於案發當日駕車接載蔡女去接女兒，疑先在車上令蔡女陷昏迷，再送她到村屋落實殺人計劃，然後分屍烹煮，繼而當垃圾湯渣棄置。

據了解，死者蔡天鳳Abby Choi是為土生土長香港人，其父母於內地從商，相信家產以億元計。她約於10年前，即年約18歲時與洋名Alex的姓鄺前夫結婚，誕下一對現時分別10歲及8歲的兒女。兩人其後離婚，而蔡女於2016年12月與譚仔米線創辦人的兒子結為夫婦，但據指他們並無註冊登記，且財政獨立，兩人其後亦誕下2名子女。

蔡女雖與前夫離異，但仍負責照顧其一家人的生活，令他們生活富足無憂。她早年更付錢購入何文田加多利山一個豪宅單位，供前夫一家居住，而物業歸前夫父親名下。

消息稱，蔡女的「前老爺」曾任職警員，十多年前已離開警隊，而蔡女更聘用前夫的31歲胞兄為私人司機，可見她對前夫全家照顧有加。

去年底，蔡女有意出售加多利山物業，取回部份款項，並打算為前夫一家安排其他住處，惟物業雖由蔡女出錢，但前夫父親卻是「掛名業主」，雙方就賣屋一事起爭執。

▼警方發現砍刀等疑似分屍所使用的工具。（圖／香港01）

▲▼香港名媛蔡天鳳慘遭分屍煮湯，警方從兇案現場搬走冰櫃、切肉刀。（圖／香港01，請勿隨意使用）

據悉，蔡女曾向律師尋求法律意見，獲知即使物業屬前夫父親名下，但只要證明蔡女是購買物業者，她仍然有機會獲得賣樓的款項。另外，由於蔡女與現任丈夫並無註冊登記，她本身持有的物業、投資，涉款達一億元，一旦她身故，其財產將歸於子女所有，即與前夫所生的子女亦是遺產繼承人。

有人疑擔心加多利山物業見財化水，在賣樓爭拗時已萌生殺機，更想到蔡女身故後可獲分更多家產，最終策劃殺人計劃。

消息稱，身為加多利山物業業主的前夫父親是案件主腦，並與兩名兒子商議謀財害命計劃，他先在2月初租用案發的龍尾村村屋單位，然後把殺人計劃付諸實行，安排長子於2月21日在加多利山接載蔡女，並在車內令其陷入昏迷；至同日下午，就把蔡女帶至村屋單位內殺害及分屍烹煮，再將煮熟的身體殘肢帶至遠處當作湯渣垃圾棄置。

據知蔡女前夫亦有份行兇，目前仍然在逃，而前夫母親雖無落手但知情，警方亦把她一併拘捕。

▲▼香港名媛蔡天鳳碎屍案震撼社會。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、正義迴廊臉書）

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