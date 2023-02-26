蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

文／香港01

譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳（Abby）遭前夫鄺港智Alex一家謀財害命案，肢解烹屍內情駭人聽聞，《香港01》接獲消息，據悉經初步調查後，警方發現蔡女本月21日準備由何文田加多利山前往大埔科學園接與前夫所生的女兒，並在住所樓下登上前夫胞兄Anthony所駕駛的本地車牌七人車，當時車上只有他們兩人。其後七人車駛往獅子山隧道方向，但入隧道前，前夫鄺港智登上車輛，並和蔡女發生爭執，繼而互相糾纏，蔡女在車內受傷流血，隨後昏迷不醒。七人車最終駛往大埔龍尾村的案發單位，由三父子一同肢解將蔡女殺害肢解，而車上則遺有小量血漬。前夫兄弟曾一度離開村屋，胞兄之後再折返繼續碎屍烹煮，前家翁翌日則駕駛另一輛中港車牌的七人車，把屍體殘肢載走棄掉。

昨晚（25日）9時許，大批探員前往位於何文田加多利山的蔡女前夫一家的單位搜查，該單位正是由蔡女欲放盤出售，由前家翁作為「掛名業主」的豪宅。現場可見，探員分別在寓所的大廳、房間等搜查，西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫亦於屋內，寓所大廳的露台有晾曬中衣物，有探員曾踏出露台翻找物件。據了解，警方亦有押解63歲姓李前家姑到場調查，探員並無任何發現。

▲蔡天鳳遭分屍。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

消息指，蔡女雖與前夫離異，但仍負責照顧其一家人的生活，早年更付錢購入何文田加多利山一個豪宅單位，供前夫一家居住，而物業歸前家翁名下。翻查資料，據指由死者出資購買的涉事何文田加多利山物業，註冊業主正是前家翁，在2019年7月以7，280萬元購入，並於同年10月付清金額，並無按揭紀錄。物業買賣合約由前家翁簽署，並由律師作見證，交易文件未見蔡天鳳的簽名及紀錄。

去年底，蔡女有意出售加多利山物業，取回部份款項，並打算為前夫一家安排其他住處，惟物業雖由蔡女出錢，但前夫父親卻是「掛名業主」，雙方就賣屋一事起爭執。據悉，蔡女曾向律師尋求法律意見，獲知即使物業屬前夫父親名下，但只要證明蔡女是購買物業者，她仍然有機會獲得賣樓的款項。





▲鄺港智IG與母親合照的貼文被網友找到，底下一片留言痛罵。（圖／翻攝鄺港智Instagram）

有人疑擔心加多利山物業見財化水，在賣樓爭拗時已萌生殺機，更想到蔡女身故後可獲分更多家產，最終策劃殺人計劃。警方調查相信，事主與前夫一家有巨額金錢糾紛，有人因不滿事主處理財產方式，繼而動殺機。