　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

文／香港01

譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳（Abby）遭前夫鄺港智Alex一家謀財害命案，肢解烹屍內情駭人聽聞，《香港01》接獲消息，據悉經初步調查後，警方發現蔡女本月21日準備由何文田加多利山前往大埔科學園接與前夫所生的女兒，並在住所樓下登上前夫胞兄Anthony所駕駛的本地車牌七人車，當時車上只有他們兩人。其後七人車駛往獅子山隧道方向，但入隧道前，前夫鄺港智登上車輛，並和蔡女發生爭執，繼而互相糾纏，蔡女在車內受傷流血，隨後昏迷不醒。七人車最終駛往大埔龍尾村的案發單位，由三父子一同肢解將蔡女殺害肢解，而車上則遺有小量血漬。前夫兄弟曾一度離開村屋，胞兄之後再折返繼續碎屍烹煮，前家翁翌日則駕駛另一輛中港車牌的七人車，把屍體殘肢載走棄掉。

昨晚（25日）9時許，大批探員前往位於何文田加多利山的蔡女前夫一家的單位搜查，該單位正是由蔡女欲放盤出售，由前家翁作為「掛名業主」的豪宅。現場可見，探員分別在寓所的大廳、房間等搜查，西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫亦於屋內，寓所大廳的露台有晾曬中衣物，有探員曾踏出露台翻找物件。據了解，警方亦有押解63歲姓李前家姑到場調查，探員並無任何發現。

▲▼蔡天鳳。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

▲蔡天鳳遭分屍。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

消息指，蔡女雖與前夫離異，但仍負責照顧其一家人的生活，早年更付錢購入何文田加多利山一個豪宅單位，供前夫一家居住，而物業歸前家翁名下。翻查資料，據指由死者出資購買的涉事何文田加多利山物業，註冊業主正是前家翁，在2019年7月以7，280萬元購入，並於同年10月付清金額，並無按揭紀錄。物業買賣合約由前家翁簽署，並由律師作見證，交易文件未見蔡天鳳的簽名及紀錄。

去年底，蔡女有意出售加多利山物業，取回部份款項，並打算為前夫一家安排其他住處，惟物業雖由蔡女出錢，但前夫父親卻是「掛名業主」，雙方就賣屋一事起爭執。據悉，蔡女曾向律師尋求法律意見，獲知即使物業屬前夫父親名下，但只要證明蔡女是購買物業者，她仍然有機會獲得賣樓的款項。

▲鄺港智IG與母親合照的貼文被網友找到，底下一片留言痛罵。（圖／翻攝鄺港智Instagram）

▲鄺港智IG與母親合照的貼文被網友找到，底下一片留言痛罵。（圖／翻攝鄺港智Instagram）

有人疑擔心加多利山物業見財化水，在賣樓爭拗時已萌生殺機，更想到蔡女身故後可獲分更多家產，最終策劃殺人計劃。警方調查相信，事主與前夫一家有巨額金錢糾紛，有人因不滿事主處理財產方式，繼而動殺機。

ET快訊
冷氣團發威！「9縣市低溫特報」　1地區急凍6°C↓
板橋車站落軌！男捲入車底慘死「血肉模糊」
蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮「蓋黑布鎖鐵鏈」送醫
女兒想要小孩！媽媽親自幫「授精」　輕哄：寶寶果汁進去了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

情滿原鄉20載　全新系列再出發

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上騙4男「買2千萬黃金」

名媛前夫「等船潛逃」被攔截！5警全力壓制下「還嘗試掙扎」

名媛前公公疑為分屍主謀　曾任警長「涉性侵案」被重案組拘捕

前夫一家疑為上億遺產殺名媛！律師分析：就算遺囑有份都會被剔出

名媛分屍案「前夫落網」了！　碼頭搭船潛逃前「被警方攔截」

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

情滿原鄉20載　全新系列再出發

女童用「瑜伽球卡跑步機」他臉部著地重摔　家長裝死神隱

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上騙4男「買2千萬黃金」

名媛前夫「等船潛逃」被攔截！5警全力壓制下「還嘗試掙扎」

名媛前公公疑為分屍主謀　曾任警長「涉性侵案」被重案組拘捕

前夫一家疑為上億遺產殺名媛！律師分析：就算遺囑有份都會被剔出

名媛分屍案「前夫落網」了！　碼頭搭船潛逃前「被警方攔截」

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上連賭13小時「塞到午夜」

韓韶禧除了Balenciaga，私服也愛大包、馬汀鞋　8間穿搭品牌粉絲要收藏

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

快訊／爆炸聲！　台東垃圾掩埋場凌晨起火

初經措手不及演變成校園霸凌！抽屜被塞滿垃圾⋯她反擊讓同學爆哭

匈牙利警告：延後表決瑞典、芬蘭加入北約案

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

告完小三還有小四！化身性愛導師「一起高潮！」　人妻崩潰

土耳其軍隊遭削權架空　喪失黃金時間救災動能

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

大陸熱門新聞

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

養雞場長月薪17.6萬　眾人一看地點怕了

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

女童用瑜伽球卡跑步機！他臉部著地重摔

16歲少年課金88萬逼退款　靠打電動賺789萬

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

名媛前夫被起底！涉在男同志APP上詐騙

清朝第一大貪官有多富？超狂府邸曝

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

南懷瑾105週年誕辰紀念上海開幕

前夫等船潛逃被截！5警壓制下還嘗試掙扎

情滿原鄉20載　全新系列再出發

名媛前公公疑主謀　曾任警長涉性侵案被捕

更多熱門

相關新聞

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭分屍，涉有重嫌的前夫一家連夜被捕。蔡天鳳的母親本身也有在經營社群影音平台，除了貼自己的影片，其他幾乎全是誇讚寶貝女兒的，看得出很替女兒感到驕傲，而在命案傳出後，她對外雖未多發言，但對網友的哀悼留言一一按讚，看了令人唏噓。

蔡天鳳閨蜜怒爆前夫裝闊：一晚撒幾十萬港幣

蔡天鳳閨蜜怒爆前夫裝闊：一晚撒幾十萬港幣

蔡天鳳前夫兄「5周前靠她見甄子丹」　昔喊話兄妹情

蔡天鳳前夫兄「5周前靠她見甄子丹」　昔喊話兄妹情

蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮稱身體不適送醫

蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮稱身體不適送醫

名媛遭烹煮毀屍　澳門38年前傳「賣人肉叉燒包」真相成謎

名媛遭烹煮毀屍　澳門38年前傳「賣人肉叉燒包」真相成謎

關鍵字：

蔡天鳳香港分屍港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

即／北海道發生規模6.1地震　最大震度5弱

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

快訊／台鐵板橋站1男落軌！捲入車底慘死

陸女星爆「懷金主小孩」急嫁男星當煙霧彈

即／9縣市低溫特報！1地區極凍6°C↓

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

傳「聯昇發號」已翻覆　漁業署未發現

蔡天鳳閨蜜怒爆前夫裝闊：一晚撒幾十萬港幣

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面