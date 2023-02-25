2024總統當選人是誰？　陳水扁斷言「這結果」

▲前總統陳水扁。（圖／震傳媒提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對2024總統選舉，藍綠白各陣營積極布局，相較於國民黨人選懸而為定，民進黨與民眾黨幾乎已定於一尊。而前總統陳水扁24日表示，「台北市徐州路的台大法學院，那個校園連續出了三位民選的台灣總統，2024總統當選人會是誰？可以肯定的是：絕對沒有台大法律系校友。」

陳水扁24日於臉書貼出他在台灣大學行政大樓前的照片，發文說，台北市徐州路的台大法學院是很多莘莘學子的共同回憶，他曾在那個地方讀過商學系工商管理組，也在那個地方考上律師高考。

陳水扁指出，照片內的建築物是台大行政大樓，被譽為「台獨教父」的總統府前資政彭明敏流亡海外22年後，回台的第一場演講就在該大樓的大禮堂舉辦，那次也是他第一次聆聽彭明敏的演說。

陳水扁透露，台北市長官邸就在法學院大門隔著徐州路對面不到100公尺，「阿扁走最快也要花上20年，那個校園連續出了三位民選的台灣總統，2024總統當選人會是誰？可以肯定的是：絕對沒有台大法律系校友。」

不過，由於陳水扁近日在臉書專頁上發出多張創作合成照，有網友幽默道「這個圖P的好自然，厲害」、「期待阿扁把這張做成新的迷因」、「是真的還是p的啊！發瘋」、「我想說這個也是迷因圖」、「剛在想這是新p圖嗎？」、「這個畫面裡只有一個阿扁，不合理」等。