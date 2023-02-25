　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿公開抖音給孫女看　老爸制止被罵「不孝子」！網友點出問題在這

▲▼TikTok,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲TikTok、抖音的評價兩極。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

抖音上的短影音在全球掀起熱潮，但平台上的內容廣泛，年幼的孩子可能會受到影響，無法拿捏開玩笑的尺度。一名爸爸不想讓1歲多的女兒看抖音，竟因此和父親吵架，被罵是「不孝子」。

該名爸爸23日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他父親在吃完飯後拿手機給女兒看抖音，他因為女兒才1歲多，所以出面制止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果父親見狀故意對著女兒說3次「爸爸說不能給你看」，讓原PO再次強調，「可以以後不要再拿手機抖音給妹妹看嗎」，父親回應，「你講話那麼大聲幹嘛？我是又拿給她看？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／姑九賤婆媳討論區）

▲▼原PO發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／姑九賤婆媳討論區）

原PO說，先前就目睹父親拿著抖音上鸚鵡學小孩哭的影片給女兒看，結果父親又生氣罵他「不孝子」，讓他無奈，「我真的不懂老一輩腦子在想什麼，是住山洞？講又惱羞，最好辦法就是結婚一定不能跟爸媽住一起」。

文章曝光後，不少網友留言表示，「我也覺得不要給小朋友看抖音，裡面有70%都是一些有的沒的，只會教壞小朋友」、「還不快帶著老婆孩子拉出安全距離來」、「阿公只是想分享給孫子看」、「抖音一響…」，也有人建議，「你可以換個方式說你女兒的眼睛還在發育中，不能看3C產品」、「爸爸認為你的口氣態度問題」，原PO則說，「 謝謝這可能對我有幫助，講話比較直接」。

ET快訊
快訊／出遊注意！國1嚴重車禍　全線封閉回堵10公里
16歲少年課金88萬要求退款　一查驚見他陪打電動狂賺789萬
校花級女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果傻眼
門票買2送1！全台樂園「228連假優惠」懶人包　12歲以下只
28歲名媛遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機
名媛遭碎屍！　7年前再嫁豪門「禮服掛滿金飾」豪奢照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

228連假開跑！台鐵加開119班加班車　「全線疏運377.4萬人」

北市數位實中招48名新生　走出校園「整座城市都是我的教室」

阿公開抖音給孫女看　老爸制止被罵「不孝子」！網友點出問題在這

228連假擠出遊車潮！24處省道易塞　6大最雷公路「易塞時段曝」

統聯客運3／6起2階段調漲！29條路線貴5%　監理所：已協調縮小漲幅

外送員竟被要求「幫討債」　網友譏笑這服務：行規抽三成

天剛亮就塞了！北部國道多路段壅塞　國5回堵車潮「排隊3公里」

便宜機票開搶！飛日本6千有找　「3大航空超狂優惠」一次看

國道車潮今爆最大量！防7魔王地雷路段　「國5南下恐連塞11小時」

9縣市低溫！冷氣團發威今晚下探8℃　太平山有機會下雪

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

萬華2女見醉男1搭訕1偷錢　他5萬現金不見大吼人跑光

228連假開跑！台鐵加開119班加班車　「全線疏運377.4萬人」

北市數位實中招48名新生　走出校園「整座城市都是我的教室」

阿公開抖音給孫女看　老爸制止被罵「不孝子」！網友點出問題在這

228連假擠出遊車潮！24處省道易塞　6大最雷公路「易塞時段曝」

統聯客運3／6起2階段調漲！29條路線貴5%　監理所：已協調縮小漲幅

外送員竟被要求「幫討債」　網友譏笑這服務：行規抽三成

天剛亮就塞了！北部國道多路段壅塞　國5回堵車潮「排隊3公里」

便宜機票開搶！飛日本6千有找　「3大航空超狂優惠」一次看

國道車潮今爆最大量！防7魔王地雷路段　「國5南下恐連塞11小時」

9縣市低溫！冷氣團發威今晚下探8℃　太平山有機會下雪

228連假開跑！台鐵加開119班加班車　「全線疏運377.4萬人」

快訊／基隆製冰廠「乙炔切割」引大火！濃黑煙狂竄　警消急灌救

搶吃1元大薯、雞塊！「14家速食+手搖店」連假優惠包　飲料買1送1

不打攻防戰！今年14期首案　「亞昕一緻」沈浸式登場

快訊／2拖板車衝落邊坡！國1嘉義新營段持續封閉　現場傷況曝光

主播陳捷盛被Thank you！感謝Eleven Sports卻也有小遺憾

郭台銘談蛋荒態度轉彎變肯定　柯文哲：聲量比較大的國民

北市數位實中招48名新生　走出校園「整座城市都是我的教室」

300種杜鵑花開、1.8K河岸光雕！新北「3期間限定」還有九份紅燈籠祭

大聯盟最佳新秀打者！台灣小將李灝宇、台美混血野手上榜

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

她曝好市多地毯超狂新用途　釣出一堆同好

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

麥當勞都無勁敵？網推爆「這1家」：等它擴店就知道

雪崩式降溫！低溫探9度「最冷時間曝」　一圖看228連假兩段式變化

網美嘗試女女野砲　竟衝全聯買「這根」

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

陸人放乖乖「求別當機」　卻吃了它

9縣市低溫今晚下探8℃　太平山有機會下雪

丹丹漢堡紅在哪　老饕曝1稱霸關鍵

難搞星座排行　TOP1龜毛又雙標

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

台灣大砍價85億　正式合併台灣之星

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面