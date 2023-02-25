阿公開抖音給孫女看　老爸制止被罵「不孝子」！網友點出問題在這

▲TikTok、抖音的評價兩極。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

抖音上的短影音在全球掀起熱潮，但平台上的內容廣泛，年幼的孩子可能會受到影響，無法拿捏開玩笑的尺度。一名爸爸不想讓1歲多的女兒看抖音，竟因此和父親吵架，被罵是「不孝子」。

該名爸爸23日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他父親在吃完飯後拿手機給女兒看抖音，他因為女兒才1歲多，所以出面制止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果父親見狀故意對著女兒說3次「爸爸說不能給你看」，讓原PO再次強調，「可以以後不要再拿手機抖音給妹妹看嗎」，父親回應，「你講話那麼大聲幹嘛？我是又拿給她看？」

▲▼原PO發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）



原PO說，先前就目睹父親拿著抖音上鸚鵡學小孩哭的影片給女兒看，結果父親又生氣罵他「不孝子」，讓他無奈，「我真的不懂老一輩腦子在想什麼，是住山洞？講又惱羞，最好辦法就是結婚一定不能跟爸媽住一起」。

文章曝光後，不少網友留言表示，「我也覺得不要給小朋友看抖音，裡面有70%都是一些有的沒的，只會教壞小朋友」、「還不快帶著老婆孩子拉出安全距離來」、「阿公只是想分享給孫子看」、「抖音一響…」，也有人建議，「你可以換個方式說你女兒的眼睛還在發育中，不能看3C產品」、「爸爸認為你的口氣態度問題」，原PO則說，「 謝謝這可能對我有幫助，講話比較直接」。