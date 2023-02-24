快訊／連3周降！本土+13137、增56死　羅一鈞：校園脫口罩估可如期上路

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連續三周下降！中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增13137例本土病例及303例境外移入；另確診個案中新增56例死亡

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▲指揮中心2/24公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人羅一鈞表示，與本土個案較上周同日減少13.4%，疫情在春節後達到最高峰，目前呈現連續3周穩定下降，接下來228連假後沒有明顯升溫，3月6日校園口罩鬆綁應可如期上路。

國內各類防疫管制措施逐漸鬆綁，在2月20日第二階段室內口罩放寬之後，指揮中心記者會改為每周四開一次，其餘疫情資訊將改在疾管署網站公告，記者會開場確診個案手板正式走入歷史。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心確診數字手板走入歷史，上圖為2021年6月15日提供第一版單日確診病例手板，下圖為昨（24）日疫情記者會最後一次提供手板。（圖／指揮中心提供）