説誰？朱立倫同指「毀台計畫」造謠　蔡正元：民進黨小狗仔有證據？

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説誰？朱立倫同指「毀台計畫」是造謠　蔡正元：民進黨小狗仔有證據？

▲▼蔡正元。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

▲前國民黨立委蔡正元。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨前立委蔡正元引述網路推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，經追查後，證實這是來自俄羅斯國營媒體Radio Sputnik的假消息，國民黨主席朱立倫聽聞此事都大嘆「別造謠」，蔡正元則氣急敗壞反批「民進黨小狗仔有什麼證據說他造謠？」對此，民進黨立委林俊憲23日表示，朱立倫要是心灰意冷，覺得蔡正元之流難以教化，歡迎申請加入民進黨。

蔡正元日前透過臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，美國總統拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。

外交部指出，該人士引述所謂的「美國華府著名主持人」，實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，是總部位於俄羅斯，為俄羅斯官媒Rossíya Segódnya集團的一部分，Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，為俄羅斯政府擁有，其前身為俄羅斯官媒Voice of Russia及RIA Novosti。

蔡正元被批評造謠，他則氣急敗壞回應，「民進黨小狗仔有什麼證據說他造謠？美國白宮至今都沒說他造謠，再怎麼樣也輪不到民進黨小狗仔，忙著幫拜登闢謠。」

林俊憲表示，蔡正元「毀滅台灣」的說法一出，立刻被各方指責，而且不是只有自己跟綠營人士說他造謠而已，現在就連國民黨主席朱立倫也跳出來認證了，「蔡委員息怒！但我不記得民進黨有這條小狗仔啊？」

林俊憲指出，如果覺得對手民進黨不可信，那朱主席的話總該信了吧？不過蔡正元的話確實偏激了點，「什麼「小狗仔」呢？我不記得我們民進黨有這條小狗仔啊！」

林俊憲表示，大家都知道，他批評朱主席從來沒少過，但這次真的要幫朱主席抱不平。雖然兩人時常有分歧，但至少對於台灣外交上該接近誰這點還是有些共識的，頂多方法有些不同罷了。朱主席和民進黨都知道，選擇與自由世界為盟，才是台灣長治久安的關鍵，當然不能放任黨內的人惡意詆毀盟友損害兩國關係。

林俊憲感嘆，只可惜朱主席的一片苦心，黨內的親中派難以理解，甚至還被如此辱罵，但這也是對朱主席領導力的一個考驗，如果不對蔡正元有所回擊，那就會徹底被親中派「看沒有」，如果親中派沒有被壓制，就會重蹈親中以致慘敗的覆轍，這兩年好不容易打下的成績也全都功虧一簣，「領導一個如此精神分裂的政黨，難啊！」

林俊憲說，「民進黨沒有這隻小狗仔」，雖然黨內互打很精彩，但請留在自己家裡打就好，並喊話朱立倫，要是真的覺得心灰意冷，覺得黨內蔡正元之流難以教化，隨時歡迎遞交入黨申請加入民進黨，畢竟朱主席也算是明事理的人，「對於人才我們一定歡迎，到時絕不會讓您當什麼小狗仔，而是真正的黨員！」

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