欠300萬摩鐵遭拘禁！還要全裸錄影道歉　討債惡煞下場曝

▲一名男子因欠債300萬，遭討債惡煞囚禁。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北一名鄭姓男子受人委託，向詹男索討300萬元債務，他與詹男相約某大樓中，以徒手、持椅子等方式攻擊詹男，還恐嚇「講錯1次剁1隻手指，你試試看你能講錯幾次」，之後還把詹男帶到汽車旅館拘禁，迫使詹男轉帳。士林地院審理後，依強制、剝奪他人行動自由等罪，共判處鄭男有期徒刑7月，可易科罰金。

判決書指出，鄭男授周女委託，去找詹男索討300萬元債款，他約詹男到新北某大樓談判，先以點燃的菸頭觸燙詹男左大腿，再以徒手、持椅子等方式攻擊，造成詹男右上臂、右前臂、右膝鈍挫傷，還恐嚇說「你借不到錢沒關係，現在錢也不重要了，你留下幾個手指或手掌就可以了」、「講錯1次剁1隻手指，你試試看你能講錯幾次」。

鄭男命令詹男脫光衣服，持手機錄影，逼迫詹對著鏡頭說「我用惡意詐術欺瞞善良百姓周女350萬，是我不對」等語，之後將詹男載到某摩鐵拘禁，還威嚇說「時間不夠了，你再不湊夠錢，就把手掌切一切」，迫使詹男將帳戶內2萬8千元轉到指定戶頭中。

法官認為，鄭男因債務糾紛，進而對詹男有強制行為，再以徒手毆打、恐嚇對放，並剝奪詹男行動自由、命其脫光衣服及對其錄影，逼使詹匯款2萬8千元，總計剝奪詹男之行動自由逾1日，導致詹男有情緒低落、害怕、焦慮、噩夢、失眠、食慾減退及急性壓力症等情，因此依強制、剝奪他人行動自由等罪，共判處鄭男有期徒刑7月，可易科罰金，可上訴。