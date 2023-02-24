30歲美女OL作息顛倒「長出鬍鬚」　就診檢查醫驚：腎臟長腫瘤

記者崔子柔／綜合報導

鬍鬚是男性的第二性徵之一，如果女性長出明顯鬍鬚，可能是荷爾蒙分泌出現問題。一名30歲的OL長期日夜顛倒，持續好幾個月，某天臉上竟然長出鬍鬚，就醫才發現竟然是因為腎臟已經長出一顆2公分的腫瘤，直到手術切除腫瘤後才恢復正常。

腎臟科醫師陳俊宇在昨（23）日播出的《醫師好辣》節目中分享，他曾碰過一名30歲的女性上班族被媽媽帶來看診，原本是想治療高血壓，後來問診時發現該女日夜顛倒，且有異常舉動，常在半夜洗衣煮飯，或是情緒失控把全家人叫醒陪她做運動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲正妹OL內分泌失調，長出鬍鬚。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）



陳俊宇指出，該女還會突然陷入憂鬱，躲在房間裡不出來，讓家人相當困擾，他仔細觀察後，發現該女身材四肢瘦長，卻有不符合比例的大肚子，面貌姣好但有鬍鬚，便覺得事有蹊蹺，於是安排該女進行抽血檢查。

陳俊宇提到，報告出來後，證實該女有荷爾蒙分泌狀況，透過核磁共振檢查還找到腎臟有一顆2公分的腫瘤，造成腎上腺不斷分泌「可體松」，導致血壓飆升、生理期週期與外貌改變。

陳俊宇最後安排該女進行手術，在摘除腫瘤後，症狀立即改善，不到半年時間肚子就消平，也沒有再長出鬍鬚，作息回歸正常後就不再有情緒失控或自閉的傾向。