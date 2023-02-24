台積電360萬挖角消防員！　基層嘆「夢幻職業」成年輕人屎缺

▲消防員用生命搶救人命，是大眾眼中當之無愧的英雄，但他們工時長、壓力大，常為了工作犧牲與家人相處的時間。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台積電大舉徵才，各地消防員不敵高薪誘惑而出現出走潮，新北消防局年後就有5人離職跳槽，但本刊調查，消防員離職率高早已不是新聞，許多考生透過特考進入消防體系，原想抱鐵飯碗安穩度過一生，下單位後卻被超血汗工作環境嚇傻而離職，寧可改考國營機構。

據了解，一般勞工每月的加班時數上限是46小時，一般公務員每月不得超過60小時，但消防員必須整天待命，等於每次上班都要加班，而各地則視人力配置充裕與否而自訂值班方式，部分地區「上一休一」，人力不足的分隊則要「上二休一」，給消防人員的身心靈帶來極大負擔。

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「父母雙亡、無妻無子才適合做消防員，不然家人真的受不了。」資深消防員也表示，第一線人員得長時間被「綁」在分隊，不僅得放棄自己的興趣和嗜好，還得犧牲與家人相處的時間，另一半往往要過著偽單親的生活，早期的「學長」把消防當終生志業而咬牙苦撐，如今的年輕人則多半沒有「一生一世一工作」的想法，考上後驚覺不對就「立刻逃跑」。

▲消防員的工作辛苦危險，在危急時刻往往要衝上第一線，也因險峻工作環境而嚇跑無數新進人員。

根據統計，2007年共有1萬645名消防員，當中有37%是29歲以下的青年，還有57%的壯年和6%的中年，但消防人員年齡結構不斷轉變，許多年輕人將消防員視為比搬家工人還累的「屎缺」，在2016年的1萬4033名消防員中，只有24%的青年，中壯年比例則分別提升到9%和68%。

知情人員透露，許多新進人員看準穩定工作和較高薪資而報考消防員，入職後才發現血汗內幕讓人難以想像，許多人也因此果斷離職、重新再考，台電和台水等公家機關則成為「離職消防員」的優先出路，「到哪當公務員不是當，何必這麼累？」

除了工時之外，消防員熱情也常被不合理要求磨的一點不剩。2017年郭姓消防員在執行救護勤務時，要將一位跌倒的婦人送醫，而該婦人沒有立即危險，卻要求跨轄送醫，事後還投訴救護車「沒有闖紅燈」，郭員事後遭長官指責，還逼他向婦人道歉，郭員一氣之下選擇離職。

「現在留下來的，有人是沒得選，更多人是真的愛這份工作。」知情人員表示，全台各地都有無數消防員在為了理想和大眾的安危苦撐，呼籲相關單位能重視消防員的權益和身心健康，別讓消防成為「人人尊敬、沒人想當」的「夢幻職業」。

▲消防員冒險犯難，本該是大眾的驕傲，如今卻因超血汗工作環境而成為年輕人眼中的「屎缺」。

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