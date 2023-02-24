直覺選出「平常會做的事」心測壓力指數　來片「新感覺」紓壓神助攻

▲放完連假後的心情還是不美麗嗎？就讓擁有多種內餡以及豐富食感的夾心土司來療癒一下吧！讓收心收假的心情充滿「新感覺」！（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

放完史上最長年假，重返工作崗位的上班族，心情難免有點悶，再加上2、3月週六接連「要還的」補班日，光想到心情就美麗不起來。與其煩悶，不如抽空做個有趣的心理測驗，測測自己的壓力指數有多高，選對方法讓身心充飽電，一整年都滿滿正能量。

心理測驗題目：

直覺選出「平常會做的事」，檢視自己是短時間的「壓力山大」，還是持續好一陣子的「心好累」？

對於平常喜歡跑趴或熱愛美食的人來說，悶的時候補充一些吃起來療癒的口袋輕食再適合不過！不僅可以帶來飽足感，吃進好心情之餘也為自己打氣。你的壓力指數有多大，就選能帶來解悶的活動與美食吧！接下來就依據測驗結果衝到離你最近的超商，來一片口味選擇豐富的夾心土司，吃點不一樣的再出發，讓連假上班、放假充電的心情充滿「新感覺」！

出遊踏青野餐趣「新感覺草莓夾心」帶來甜蜜感

放假想就近到戶外透透氣！喜歡在公園草皮上野餐、吹著清爽微風放空的你，快揪閨蜜好友一起談心。手上再拿一片「新感覺草莓夾心」，讓經過長時間蜜漬與煉煮工法並加入Ｑ彈蒟蒻增添食感的草莓醬內餡，搭配口感柔嫩土司，一起點亮心情，讓看似平凡的野餐有質感。輕巧好帶又簡單的甜蜜輕食，從野餐盒拿出來，保證讓姐妹們眼睛一亮，隨著酸甜草莓氣息迸出的「甜蜜新感覺」，瞬間集滿大家的讚賞同時擁有好人緣！

露營親近大自然「新感覺可可夾心」給你浪漫感

被工作和生活壓力壓得喘不過氣，讓你巴不得脫離一切，跑到大自然沉澱身心。大人感口味的「新感覺可可夾心」好入口不沾手，和情人帶去露營剛剛好，感情再度增溫，就靠你儂我儂的可可夾心。擁有微妙苦甜平衡的迷人榛果可可醬，帶著綿密滑順的口感，一口吃進嘴裡同時也把甜蜜吃進心坎裡，不會過於甜膩的夾心搭配香氣四溢的軟綿土司，讓人意猶未盡。壓力瞬間一掃而空，取而代之的是夾心土司帶來的療癒，以及滿滿的「浪漫新感覺」。

放假只想宅在家「新感覺花生夾心」迎接幸福感

喜歡和自己獨處的你，放假在家當宅男宅女打電動、追劇，對你來說就是一種最舒服的放空方式，可以當早餐、早午餐、下午茶點心的新感覺夾心土司，先準備起來就不用出門啦！經典口味「花生夾心」，長時間深度烘焙出的濃郁花生醬，香氣撲鼻，更增添花生顆粒加強口感層次，甜鹹交織譜出迷人風味，細嚼一口，滿滿幸福感衝上心頭，讓你無論上班上學都自信滿滿面對嶄新挑戰。

不是在公司，就是在去公司的路上「新感覺雞蛋沙拉」展現時尚感

身為工作狂的你，處理公事總是游刃有餘，能力令主管和同事讚賞，也很懂得轉換心境、排解壓力，不過再忙也要記得好好吃東西，就近到附近超商，買份在麵包排行榜稱霸多時的「新感覺雞蛋沙拉」吧！雞蛋搭配清爽酸甜的沙拉醬，加上Q彈蛋白顆粒營造爽口內餡與口感，是都會輕食的潮流代名詞，吃進嘴裡不僅有好心情，看在同事眼中，更能優雅地透露出自己的品味食尚感！

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