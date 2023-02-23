無預警停飛遭罰鍰300萬並廢照　遠航提告抗罰願復飛求轉圜全落空

▲遠東航空董事長兼總經理張綱維 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

遠東航空公司於2019年12月無預警停飛，時任總經理張綱維還託部屬公布「遺書」，引發員工與滯外旅客恐慌，交通部民航局指遠航未依法報准就擅自停業，將遠航廢照、註銷航權並罰鍰300萬元，遠航提告抗罰，聲稱有意願復飛，並以停飛公函未經公司董事會、股東會同意而無效為由，企圖爭取轉圜空間，但最高行政法院不買帳，今判遠航全部敗訴確定。

遠航在2019年爆發財務危機，同年12月12日派員參加民航局監控小組會議後，宣布隔天(13日)起無預警停飛，除發公函向民航局陳報「12月13日起暫停國內與國際定期與包機航線營運」、對內部員工宣達「12月13日起停止一切飛航營運。本公告視同資遣通知」，公司官網也公告「本公司因長期營運虧損資金籌措困難，將於12月13日起停航，造成旅客的不便，敬請見諒。」等語。

此外，時任遠航副總黃育祺在12日下午和民航局共同召開記者會，不僅再度重申「自108年12月13日起暫停營業」，時任遠航公關副總盧紀融還為神隱的張綱維公布親筆「遺書」，聲稱「公司也會做破產清算希望解決所有人問題…」等語。

民航局認為遠航無預警停飛，不僅造成上千位員工與500多位滯留國外旅客的恐慌、衝擊即將到來的春節疏運需求，更違反航空業者須先報准後滿60天才可停業的法律規定，因此依《民用航空法》裁罰遠航300萬元罰鍰，並廢止遠航的民用航空運輸業許可、註銷遠航獲配的所有航權。

▲遠東航空仍試圖取回航空業執照復飛，但因欠稅被法拍名下客機抵債。（圖／資料照）

遠航提起訴願企圖挽救，都被駁回，因而針對罰鍰、廢照及註銷航權2項處分各提告抗罰，台北高等行政法院一審都判遠航敗訴，遠航上訴主張，當初只是要暫時「停飛」部分航線，不是永久全面「停業」，也有意願復飛，民航局的處分太嚴重。

遠航更聲稱當年陳報民航局的停飛公函，事先未經遠航董事會、股東會決議通過，因程序不合規定、應該無效，企圖藉此爭取轉圜空間。

法官審理認為，遠航在2019年12月12日就關閉售票系統，且向民航局陳報停飛的航線清單，就是當時遠航實際營運的所有航線，甚至表明無法派機將滯留海外的旅客載回，如今卻拿當年獲配航權但沒實際營運的航線，當成還可申請復飛的藉口，不足採信。

法官更指當時兼任遠航董事長的張綱維不但第一時間神隱，經民航局要求下，隔天現身竟說無預警停飛是「烏龍一場」，可見遠航將飛航事業經營視為兒戲、公司治理與內部控制失靈，漠視消費者權益、嚴重衝擊國內航運作業，確屬情節重大的違規，今判遠航全部敗訴確定。