竹聯戰堂連涉暴力勒索強拍裸照　檢警攻進黑窟拘7煞4匪遭收押

▲台北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

以黃姓男子為首的黑幫分子，在新北市新店區經營汽車商行掩護堂口據點，從2021年起涉糾眾犯下多起恐嚇取財等暴力案件，警方報請台北地檢署指揮蒐證數月，日前兵分多路逮捕黃男等7嫌，起出鎮暴槍等犯案工具，並查出4位被害者竟有人遭強拍裸照，檢方訊後以全案涉犯《組織犯罪防制條例》等重罪、且有勾串滅證之虞，聲押禁見黃男與3名幹部，台北地院今裁准4嫌收押禁見。

據悉，本案黃男(37歲)為竹聯幫戰堂成員，聽從堂主之命成立新店分會並擔任負責人，平時以中古車行的外觀掩護堂口據點，從2021年起，黃男屢次指使分會副會長王男(26歲)、幹部羅男(22歲)等幫眾，藉口處理投資、買賣或賭債糾紛，動輒押走被害人勒索，甚至拘禁毆打凌虐，藉此逼迫家屬付錢贖人。

轄區新店警分局接獲被害人求助，暗中佈線蒐證數月，並報請北檢指揮偵辦，前天(21日)會同新北市警局保大霹靂小組等警力，同步掃蕩新店分會堂口與幫眾住家等12處地點，查扣鎮暴槍與多種刀具、本票等贓證物，同時逮捕黃男等7名嫌犯送辦。

據悉，警方找到的4位被害人都是男性，其中3人因金錢糾紛而遭黃男等人施暴，餘1人則僅與幫眾有恩怨，竟遭擄走毒打與強拍裸照，身上現金也被搶光，由於黃男等人手段兇殘，警方建請檢方聲押。

檢方訊後以黃男與3名幹部涉犯《組織條例》、加重強盜等重罪、犯罪嫌疑重大、且有勾串滅證之虞，昨聲請法院羈押禁見，北院開庭調查後，今(23日)裁定黃男4人均收押禁見。