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搶到一箱蛋回家！她上完廁所目擊「行兇現場」　慘破25顆QQ了

▲▼雞蛋,洗選蛋,蛋荒,蛋價,冰箱門,沙門氏菌。（圖／記者姜國輝攝）

▲近期國內鬧蛋荒，雞蛋量嚴重供應不足。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

缺蛋偏逢「兒小手」！有女網友在FB社團發文，附上一張「蛋蛋哀傷」照，原來是她好不容易搶到一箱雞蛋，回到家後就先放地板、衝去上廁所。兒子看到後，驚喜發現一旁有提繩就想拖，豈料連箱帶蛋全翻倒，原本30顆雞蛋，這一摔慘破25顆。崩潰一幕讓一票媽媽也直呼，「蛋蛋大哀愁」、「罰跪吧！阿姨救不了你。」

這位媽媽在「家有男孩崩潰日常」貼出照片，說她好不容易搶到一箱239元的雞蛋，到家後急著先上廁所，結果出來後就看到這「蛋破滿地」的崩潰畫面，不禁hashtag，表示自己是「#真的哭」，心碎直呼「#雞蛋最近很貴」、「#30顆剩5顆」。

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▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲這一幕讓媽媽大崩潰。（圖／原PO授權使用）

照片一出，網友們忍不住默哀，「想哭啊……這會被我修理」、「千萬不能把雞蛋跟小孩獨處……最近蛋又漲價，為蛋蛋默哀」、「媽媽，清心丸先吃一顆」、「沒關係，可以安慰自己至少不是電視」、「我家也發生過類似的慘案，然後兇手就自己快快跪著。」

還有眼尖媽媽安慰原PO，「媽媽乖不哭，我看到寶寶無措的樣子，沒事沒事」、「不知所措的小手手，他應該也很害怕又懊悔」、「緊閉的小嘴～知道闖禍了。」原PO也在留言處表示，她當下還是有小處罰，藉此機會教育，讓兒子知道做錯事，事後也有觀念溝通，只是想分享這個「結合時事的崩潰文」。

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