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男嬰出世僅一天！在醫院離奇骨折「手臂斷兩截」　官方介入調查

▲安徽男嬰出世僅一天在醫院離奇手臂骨折。（圖／翻攝自微博）

▲安徽男嬰出世僅一天在醫院離奇手臂骨折。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽滁州一名家長近日爆料稱，剛出生僅一天的兒子在婦產醫院離奇地手臂骨折。據滁州市第一人民醫院檢驗報告單顯示，診斷意見為「左肱骨骨折」，CT影像顯著反映男嬰左臂骨骼有明顯斷裂和錯位。對此，涉事醫院回應稱，已關注到相關情況，正進一步雙方溝通，會根據事實情況，依法依規公正處理。

涉事男嬰去年12月7日於滁州市瑪利亞婦產醫院出生，家屬表示，8日晚上，醫院護士前來為孩子採足血，其中兩名護士採血，另一名護士稱孩子包裹比較亂，遂幫忙整理衣物，可孩子在整理衣服後就不停哭鬧，家屬和護士輪流抱哄也未果。後來，護士懷疑孩子的手可能脫臼，醫生查看後也證實，並建議次日前往大醫院就診。

出於擔心，家屬不敢再等，當晚即帶孩子前往當地另一家醫院檢查。據滁州市第一人民醫院檢驗報告單顯示，診斷意見為「左肱骨骨折」，CT影像顯著反映男嬰左臂骨骼有明顯斷裂和錯位。而由於孩子太小，醫生建議前往更大的醫院治療，家屬於是又將孩子轉運至南京醫科大學附屬兒童醫院。

醫生診斷後同樣以孩子太小為由，表示無法手術，只能盡力復位固定。至於會否殘疾，醫生說，需看後續恢復情況。

對於男嬰骨折原因，家屬與滁州瑪利亞婦產醫院始終未能達成共識，遂向滁州市衛健委投訴。男嬰父親蔣先生還透露，此前滁州瑪利亞醫院工作人員曾表示，不管傷是誰弄的，他們都會負上責任，可隔了幾天工作人員在當地調解辦公室卻改口說孩子受傷與醫院無關。

滁州市衛健委工作人員表示，由於事發地點無閉路電視監控，就孩子如何受傷的核心事實，需要進一步調查取證，他們會根據事實情況，依法依規公正處理。蔣先生則表示，今次是他第一次得子，未料會出現這種情況，現時所有的治療花費均由他自行承擔，最大的願望就是孩子能痊癒。

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