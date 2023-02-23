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快訊／政院3800億特別預算通過！　10項目強化經濟、共享經濟成果

▲行政院長陳建仁主持疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長陳建仁主持疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁23日上午主持行政院會，會中通過主計總處提報之「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並將送請立法院審議。此次預算案共計10大項目，包括1417億全民共享經濟成果普發現金、817億元撥補台電與中小企業融資等。

主計總處表示，本次特別預算案之主要內容如下：一、歲出部分計編列3800 億元，包括：1、財政部主管編列1417 億元，係辦理全民共享經濟成果普發現金所需經費。2、經濟部主管編列817億元，撥補台灣電力股份有限公司、推動產業低碳化與智慧化、辦理中小型事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷諮詢輔導等所需經費。

3、衛生福利部主管編列303億元，撥補全民健康保險基金、 補助國民年金保險費、辦理關懷弱勢加發生活補助等所需 經費。4、勞動部主管編列 300 億元，係為穩定勞工保險基金流量，確保制度穩健運作，撥補基金所需經費。

5、交通部主管編列 274 億元，係補助地方政府推動通勤通學、公共運輸票證方案及辦理加速擴大吸引國際觀光客等所需 經費。6、農業委員會主管編列 268 億元，係辦理幸福餐盒供應等農村送暖方案、提升農業水資源永續韌性建設、強化社區農路韌性基礎建設等所需經費。

7、教育部主管編列 220 億元，係辦理疫後就學貸款補助方案所需經費。8、內政部主管編列 165 億元，係辦理中產以下自用住宅貸款 戶支持方案所需經費。9、文化部主管編列 23 億元，係辦理發放藝文消費抵用金及各 項藝文振興方案等所需經費。10、預備金編列13億元，支應本特別預算期間各項工作臨 時需要。

主計總處說，以上歲出所需財源3800億，編列移用以前年度歲計賸餘1800億元及舉借債務2000億元，惟俟111年度中央政府總決算經審計部審定後，將依特別條例規定優先以移用以前年度歲計賸餘支應。

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