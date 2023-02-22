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大陸 大陸焦點 特派現場

北約憂陸軍援俄　陸：北約國家才是戰場武器最大源頭

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）21日提到，有跡象顯示中國可能在軍事上援助俄羅斯。對此，中國大陸外交部22日回應，美國等北約國家才是向烏克蘭戰場輸送武器的最大源頭，「北約究竟在烏克蘭危機當中扮演了什麼角色？國際社會看得一清二楚。」

大陸外交部發言人汪文斌提到，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，始終堅持習近平提出的「四個應該」「四個共同」「三點思考」，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

▼俄羅斯士兵在盧甘斯克州（Luhansk）值勤。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯士兵在盧甘斯克州（Luhansk）值勤。（圖／路透）

汪文斌指出，眾所周知，美國等北約國家是向烏克蘭戰場輸送武器的最大源頭，現在卻不斷散佈中方可能向俄提供武器，有關的伎倆在烏克蘭危機爆發之初就已經使用並被戳破，「北約一方面聲稱是區域性防禦性聯盟，一方面無視有關方面的安全關切，不斷突破傳統的防區和領域，挑動矛盾，製造緊張。」

汪文斌強調，「北約究竟在烏克蘭危機當中扮演了什麼角色？國際社會看得一清二楚。」

汪文斌還說，「我們敦促北約停止對中方在烏克蘭問題上的無端猜測抹黑，摒棄零和博弈和集團對抗的冷戰舊思維，停止煽動對立、拱火澆油，真正為歐洲地區和世界和平穩定做點實事。」

▲▼俄羅斯試圖奪取烏東要塞布格列達爾鎮（Vuhledar），迄今均以失敗告終。烏克蘭軍人向俄軍發射迫擊砲。（圖／路透社）

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