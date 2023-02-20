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普丁盯上別國「破壞歐洲穩定」？科索沃總統警告：他想轉移注意力

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）19日警告，普丁正在試圖破壞歐洲他國穩定，「把西方的注意力從烏克蘭轉移開來。他能夠做到的方式就是在歐洲製造其他衝突，無論是摩爾多瓦、喬治亞或者西巴爾幹（半島）。」

▲▼科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）。（圖／達志影像／美聯社）

奧斯曼尼在慕尼黑安全會議接受《天空新聞》專訪時指控，俄羅斯再次利用2014年於烏東煽動內戰、破壞穩定的手段，協助塞爾維亞在科索沃少數族裔之間煽動分離主義，「他們透過非法路徑，把穿平民服裝的準軍事勢力帶入我們領土，然後把武器及沒有徽章的綠色制服送進來，這樣看起來就不像傳統的軍事攻擊。但事實上，他們確實準備了很多混合攻擊…試圖製造假旗行動（false flag operations）」。

假旗行動意指透過栽贓或嫁禍等方法誤導大眾，讓人們以為某行動由某組織策畫，常見於情報活動、選舉或政治宣傳。

▲▼南斯拉夫現在已經分裂成6個國家及科索沃。（圖／翻攝google maps）

▲前南斯拉夫已分裂為科索沃及6個國家。紅色地標處為科索沃。（圖／翻攝google maps）

2003年，南歐國家南斯拉夫（Yugoslav）分裂成多個國家，包括北馬其頓、塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙特內哥羅、波士尼亞與赫塞哥維納，以及目前僅部分國家承認的科索沃。

奧斯曼尼認為，國際社會沒有聽進警告，在遏止俄羅斯介入他國事務的方面，做得不夠多。與此同時，摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）爆發示威，群眾抗議能源成本、通貨膨脹及民生問題，甚至有人直言，或許在俄羅斯統治之下情況將會好轉。但該國政府宣稱，抗議活動的幕後主使者是俄羅斯。

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