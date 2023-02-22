　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

怎麼證明愛情？他幫遠距離戀人煮上百頓早餐　移民署否決入境申請

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供）

▲台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

疫情期間國界封鎖時，催生了新的交流模式。香港詩人謝曉陽、台灣農夫周慶霖在素食交友軟體認識並交往後，周慶霖天天為了遠距離戀人多煮一頓早餐，透過照片共享並維繫感情；不過當時謝曉陽申請入境時，移民署仍認為兩人「未曾實質會面交往和生活相處互動」因此無法認定此為交往證據。如今這些早餐照片、移⺠署申請信及回覆等，將在宜蘭頭城農場舉辦《邊界》藝術展覽展出。

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供）

該怎麼向移民署證明愛情？香港藝術家謝曉陽曾在2021年出版《不要在我⽉經來時逼迫我》，入圍台灣OpenBook年度中⽂創作，而她當時透過素食者交友軟體認識了台灣農夫周慶霖，由於兩人有許多共同話題，像是謝曉陽飼養山羊，還向對方請教如何讓山羊不再撞人，在好奇新伴隨猜疑驅使下展開交談。

從此之後，周慶霖每天都會跟她分享農場上的生活，過著上午6點起床務農、晚上9點睡覺的生活，還不識叮囑要早睡早起，甚至趁著農場去台北考察期間，到書店買了謝曉陽的詩集，兩人就書中內容，展開更多關於愛情和身體的討論，發現價值觀相近，也交換了LINE來溝通。

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供）

▲▼為了鼓勵謝曉陽早起，周慶霖每天早上開始會做早餐給她，也就是會做2份餐點，透過拍照來「共享」。

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供）

為了鼓勵謝曉陽早起，周慶霖每天早上開始會做早餐給她，也就是會做2份餐點，透過拍照來「共享」。偶爾謝曉陽也會回敬，但讚歎一直以來周慶霖做得都更精緻，份量和次數也比較多，從早餐感受到他強烈的風格和延綿的愛意，於是在2021年底提出交往。

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供）

▲▼為對方做的早餐十分精緻。

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供）

謝曉陽在給移民署的信中提到，「開始交往後，慶霖會用不同方法表達他對我的關注。例如他會把我的寵物（貓和山羊)）繪畫在他工作的農場牆壁上。我喜歡毛蟲，他會在田裡為我尋找不同種類的毛蟲逗我高興。這半年間，我遇上過好多困難，例如工作因疫情取消、貓咪生病、合約糾紛等，他都耐心開解我，我欣賞他的成熟和智慧，相信他是可以託付終生的對象。」

▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供）

▲周慶霖將謝曉陽的寵物（貓和山羊）畫在他工作的農場牆壁上。

她認為，雖然兩人沒有見過面，但世界上有各式各樣的愛情，像是自己的爸媽也是雜誌社徵友欄的筆友，更舉出大自然也沒有阻擋看不見對方的鼴鼠在泥土中交往，強調「請勿誤會我們的感情是短暫的煙花」，期望申請入台能給予對方更多生活上的支援，包括在身邊打理家務、減輕擔子，因為對方長年勞動導致關節受損，嚴重時甚至不能坐下，疫情期間也因多名農場員工確診而增加工作量。

不過當時移民署回覆，「雙方經由網路認識，未曾實質會面交往和生活相處互動，非本專案協處對象」，建議依其他事由來申請。

謝曉陽、周慶霖如今在⾹港藝術發展局贊助、印刻⽂學協辦下，將在頭城農場舉辦《邊界》藝術展覽，展出物品包括：壁畫、早餐照⽚百餘張、移⺠署申請信及回覆、X光照⽚等，探討⼈類情感的基礎，以及私密和公共，藝術和⽣活的邊界。

▼香港藝術家謝曉陽在疫情期間申請來台，被移民署駁回之來往信件。（圖／謝曉陽提供）

▲▼香港藝術家謝曉陽在疫情期間申請來台，被移民署駁回。（圖／謝曉陽提供）

▲▼香港藝術家謝曉陽在疫情期間申請來台，被移民署駁回。（圖／謝曉陽提供）

▲▼香港藝術家謝曉陽在疫情期間申請來台，被移民署駁回。（圖／謝曉陽提供）

《邊界》藝術展覽
⽇期：2023年3⽉1⽇⾄3⽉31⽇
時間：早上8時-下午5時
地點：頭城農場新明樓⼆樓走廊
備註:農場入園費600元，含午餐
預約可電03-9772222 或 加入Line ID「@tc039772000」
農場設施和交通請參閱：https://www.tcfarm.com.tw/

ET快訊
快訊／來台自由行送5千！　每團最高補2萬元
蘋果官網突上架新品！　有3款新色
胖手指按錯？　買這檔秒虧2800萬
連2日熔斷「清淨海是賣什麼的？」　郭台銘也背書過
林書豪不解「為何Kobe有他私人號碼」　轉戰湖人後老大秒約練
快訊／前立委兒出意外！　傷重身亡
星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拼600萬國際旅客！來台自由行送5千消費金、每團最高補2萬元

蘋果突上架新產品！Beats Fit Pro「3款新色」　不用7000元買得到

老奶奶膝蓋痛「自己拿止痛藥吃」把腳都吃腫了　驚人原因曝

怎麼證明愛情？他幫遠距離戀人煮上百頓早餐　移民署否決入境申請

「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

快訊／本土+16145、增64死！　羅一鈞估：下周一有望跌破萬例

解蛋荒！農委會加速禽舍改建　杜文珍：補助計畫近期公布

星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵：能不潮嗎

華航奪「2023年永續年鑑」榜首！台灣唯一六度入榜運輸業

小叔愛上八大小姐！衛生超差「狂抓私處6hrs」...人妻怨：她還偷竊

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

拼600萬國際旅客！來台自由行送5千消費金、每團最高補2萬元

蘋果突上架新產品！Beats Fit Pro「3款新色」　不用7000元買得到

老奶奶膝蓋痛「自己拿止痛藥吃」把腳都吃腫了　驚人原因曝

怎麼證明愛情？他幫遠距離戀人煮上百頓早餐　移民署否決入境申請

「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

快訊／本土+16145、增64死！　羅一鈞估：下周一有望跌破萬例

解蛋荒！農委會加速禽舍改建　杜文珍：補助計畫近期公布

星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵：能不潮嗎

華航奪「2023年永續年鑑」榜首！台灣唯一六度入榜運輸業

小叔愛上八大小姐！衛生超差「狂抓私處6hrs」...人妻怨：她還偷竊

織織分手17年賴賴「疑遭騷擾」！　二度發文強調3點

北上宣傳台灣國際蘭展　黃偉哲提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念

快訊／足協理事長補選結果出爐！前華視總經理王麟祥當選

鋼龍今晚抵台　葉總談4洋投實戰時間表

「猴硐貓村」點燈超浪漫！兔給樂跟燈會副燈同名　觀旅局這麼回應

路邊轎車停超歪　她放大看「三寶真面目」坐駕駛座笑了：技術有差

7條不鐵腿登山步道！入門新手挑戰攀岩　半小時攻頂遠眺北市風采

HYBE提前12天購入李秀滿股份「成最大股東」　SM集體發聲

拼600萬國際旅客！來台自由行送5千消費金、每團最高補2萬元

打火英雄駐82年老建築！又窄又漏水　台中石岡分隊1億新家今動土

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

LINE公告「這功能」將結束

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

她試吃聯名飯糰失望了　釣出Joeman親回

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

女學生遭阿姨偷錄自慰聲　還傳給親戚

茶碗蒸擺一條深色條狀物！她讚：很濃郁

連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝

拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊

台64「鬼切攔車」球棒猴亂舞　他嚇傻逃跑

花136台幣買廉航1服務！他第1個拿行李讚翻

更多熱門

關鍵字：

謝曉陽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

看似溫柔其實很難征服的3大星座

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面