怎麼證明愛情？他幫遠距離戀人煮上百頓早餐　移民署否決入境申請

▲台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

疫情期間國界封鎖時，催生了新的交流模式。香港詩人謝曉陽、台灣農夫周慶霖在素食交友軟體認識並交往後，周慶霖天天為了遠距離戀人多煮一頓早餐，透過照片共享並維繫感情；不過當時謝曉陽申請入境時，移民署仍認為兩人「未曾實質會面交往和生活相處互動」因此無法認定此為交往證據。如今這些早餐照片、移⺠署申請信及回覆等，將在宜蘭頭城農場舉辦《邊界》藝術展覽展出。

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▲▼台灣農夫周慶霖與香港詩人謝曉陽為遠距離交往，在疫情期間，周慶霖做了上百頓早餐跟情人遠距離共享，將在《邊界》藝術展覽展出。

該怎麼向移民署證明愛情？香港藝術家謝曉陽曾在2021年出版《不要在我⽉經來時逼迫我》，入圍台灣OpenBook年度中⽂創作，而她當時透過素食者交友軟體認識了台灣農夫周慶霖，由於兩人有許多共同話題，像是謝曉陽飼養山羊，還向對方請教如何讓山羊不再撞人，在好奇新伴隨猜疑驅使下展開交談。

從此之後，周慶霖每天都會跟她分享農場上的生活，過著上午6點起床務農、晚上9點睡覺的生活，還不識叮囑要早睡早起，甚至趁著農場去台北考察期間，到書店買了謝曉陽的詩集，兩人就書中內容，展開更多關於愛情和身體的討論，發現價值觀相近，也交換了LINE來溝通。

▲▼為了鼓勵謝曉陽早起，周慶霖每天早上開始會做早餐給她，也就是會做2份餐點，透過拍照來「共享」。



為了鼓勵謝曉陽早起，周慶霖每天早上開始會做早餐給她，也就是會做2份餐點，透過拍照來「共享」。偶爾謝曉陽也會回敬，但讚歎一直以來周慶霖做得都更精緻，份量和次數也比較多，從早餐感受到他強烈的風格和延綿的愛意，於是在2021年底提出交往。

▲▼為對方做的早餐十分精緻。

謝曉陽在給移民署的信中提到，「開始交往後，慶霖會用不同方法表達他對我的關注。例如他會把我的寵物（貓和山羊)）繪畫在他工作的農場牆壁上。我喜歡毛蟲，他會在田裡為我尋找不同種類的毛蟲逗我高興。這半年間，我遇上過好多困難，例如工作因疫情取消、貓咪生病、合約糾紛等，他都耐心開解我，我欣賞他的成熟和智慧，相信他是可以託付終生的對象。」

▲周慶霖將謝曉陽的寵物（貓和山羊）畫在他工作的農場牆壁上。

她認為，雖然兩人沒有見過面，但世界上有各式各樣的愛情，像是自己的爸媽也是雜誌社徵友欄的筆友，更舉出大自然也沒有阻擋看不見對方的鼴鼠在泥土中交往，強調「請勿誤會我們的感情是短暫的煙花」，期望申請入台能給予對方更多生活上的支援，包括在身邊打理家務、減輕擔子，因為對方長年勞動導致關節受損，嚴重時甚至不能坐下，疫情期間也因多名農場員工確診而增加工作量。

不過當時移民署回覆，「雙方經由網路認識，未曾實質會面交往和生活相處互動，非本專案協處對象」，建議依其他事由來申請。

謝曉陽、周慶霖如今在⾹港藝術發展局贊助、印刻⽂學協辦下，將在頭城農場舉辦《邊界》藝術展覽，展出物品包括：壁畫、早餐照⽚百餘張、移⺠署申請信及回覆、X光照⽚等，探討⼈類情感的基礎，以及私密和公共，藝術和⽣活的邊界。

▼香港藝術家謝曉陽在疫情期間申請來台，被移民署駁回之來往信件。（圖／謝曉陽提供）

《邊界》藝術展覽

⽇期：2023年3⽉1⽇⾄3⽉31⽇

時間：早上8時-下午5時

地點：頭城農場新明樓⼆樓走廊

備註:農場入園費600元，含午餐

預約可電03-9772222 或 加入Line ID「@tc039772000」

農場設施和交通請參閱：https://www.tcfarm.com.tw/