守護毛孩關節保養　全家買「毛骨力」再抽萬元提貨券

▲東森寵物推出「毛骨力」上架全家超商販售中，一盒7包特價299元，消費登錄還能領取三重好禮回饋。（圖／東森寵物提供）

消費中心／台北報導

今天2月22日是一個非常可愛的日子，就是日本的「貓之日」，起因是因為日本的貓叫聲形容音很相似於日語數字二（に）的唸法。至於台灣的貓節是在4月4日，每年一到日本貓之日或是台灣貓節，許多店家會舉辦促銷活動慶祝，隨著「寵物保健」觀念興起，照顧毛小孩健康應從平日做起，東森寵物推出的「毛骨力」以獨家加乘配方鞏固關節健康，由慈愛動物醫院獸醫師共同推薦，更是東森寵物2022年銷售排行冠軍商品，毛骨力在全家便利商店上架銷售中，一盒7包現特價299元，還能參加三重好禮回饋活動。

毛小孩隨著年齡漸大，活動力降低、跳躍前會猶豫或日常行為改變，不再喜歡抱抱討摸，小心是罹患骨關節炎的徵兆。關節炎對年老毛孩來說絕不罕見，年過8歲的狗狗患上退化性關節炎的機會高達8成，而14歲以上貓咪亦有高達8成機會在X光下發現退化性關節炎，尤其是圓滾滾的毛孩看起來雖可愛，實則容易對關節帶來沉重負擔，毛孩平日的一舉一動都需要靠主人的細心觀察。

▲東森寵物「毛骨力」不僅委託臺大做產品功效驗證，更2022榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，讓飼主雙重安心。（圖／東森購物提供）

市售寵物保健品中，東森寵物推出全齡犬貓適用的「毛骨力」以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺等營養素，能夠幫毛孩補充精力、保健骨骼，適合發育不良、過度運動、肥胖或年老退化的毛孩。東森寵物「毛骨力」不僅委託臺大做產品功效驗證，更榮獲2022國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，讓飼主雙重安心。

「毛骨力」除了可在東森購物網線上購買，全家便利商店也能買到，超萌的可愛喵汪包裝，在貨架上格外吸睛，一盒7包現特價299元，還能參加「東森在全家，揪你參一咖」三重好禮活動，只要在全家買東森嚴選系列任一商品，並掃碼商品內小卡上的QRcode，第一重登錄就送東森幣299枚，第二重日日抽出20名送保濕卸妝膏，第三重月月抽東森購物萬元提貨券，每月抽出2名，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大，活動至112年4月7日止。

▲東森寵物雲全台各分店有不少店貓、店狗，都會補充「毛骨力」做為日常保健，圖為竹北中正東店的店貓「鬍子」，因為臉上看起來就像戴了一個黑色口罩般，面對近來口罩鬆綁令，鬍子：「開什麼玩笑！是要我怎麼鬆綁？這是我的招牌ㄋㄟ！」（圖／東森寵物提供）

▲東森四項自營商品「毛骨力」、「Strawberry益菌衛生棉」、「料理之王－料理包」及「鋅C望」上架全家超商販售中，2/8～4/7消費登錄還能領取三重好禮回饋。（圖／東森購物提供）