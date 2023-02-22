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前女友下面濃厚魚腥味！他變身柯南　名醫揪疑點曝關鍵3字

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲前女友私密處有濃厚魚腥味。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友私訊婦產科名醫蘇怡寧，提到前女友私密處有濃厚魚腥味，想問可能的感染源。對此，蘇發現一些疑點，「我必須說有柯南的精神很棒，但常常臨床治療上不見得是一對一的關係。」醫師也點出「前女友」關鍵3字，「都已經是前女友了，你需要執著什麼，把自己治療好最重要吧。」

蘇怡寧21日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享網友的私訊截圖，以下為雙方對話：

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網友：蘇醫師，不好意思，想請教一下，前女友私密處有濃厚魚腥味，先前有感染滴蟲性陰道炎（從醫師開立給她服樂淨塞劑推斷得知）。我已由網路上做過功課，大部分是由性行為而傳染，我在交往前已有2年半無性行為，和她交往後，我確定我的性伴侶只有她一個。想請教您，她的滴蟲感染源可能會從何而來？感謝您撥冗回答，謝謝。

蘇怡寧：我怎麼會知道？

網友：滴蟲是否會由陰道原生自行感染？還是一律必須由外界感染？

蘇怡寧：都已經是前女友了，你需要執著什麼，把自己治療好最重要吧。

▼網友私訊截圖。（圖／翻攝「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書）

（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

蘇怡寧發文說，陰道感染一定是性接觸感染？這位同學，「你都不知道了，我怎麼會知道；不過，我覺得這個問題具有教育意義，所以還是在這邊跟大家公開宣導一下。」

蘇怡寧提到，首先，如果是性接觸傳染疾病，傳染途徑想當然爾一定是透過性接觸才能夠傳染，「你再逼問我，我也是只能有這個答案。還記得上次有一對夫妻感染尖頭濕疣，在我門診一直跟我馬景濤式地吶喊說，『絕對不可能發生、怎麼可能會這樣，因為我們兩個都是只有單一性伴侶』。我除了微笑表示理解，跟想辦法轉移話題，還能說什麼？」

「但我從你的敘述上確實發現到了有一些疑點」，蘇怡寧表示，「因為你說你是從藥袋上看到塞劑，然後因此查網路推測是因為得到滴蟲感染。我必須說有柯南的精神很棒，但常常臨床治療上不見得是一對一的關係，我就問有做確診嗎？還是只是預防性投藥？」

蘇怡寧指出，「如果你的答案是不知道，如果這個答案對你很重要，我建議你釐清一下。某些特定的感染是屬於性接觸感染，但是有一些感染譬如說最常見的霉菌感染，或是某些細菌感染，就是透過機會感染，而不一定是透過性行為而得到感染的，懂？」

蘇怡寧語重心長說，「如果這個答案對你已經不重要了，那我覺得你就忘了它吧，人生應該是要往前進的，這大概是我能夠給你的建議了。」許多網友留言，「通篇重點：前女友」、「都已經前女友了，幹嘛還執著」、「喜歡蘇醫師的回答，原PO趕快放下吧，執著又有何意義。」

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