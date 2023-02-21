「2023打開新竹」籌備會　公私協力推動竹市城市行銷

▲新竹市長高虹安受邀出席「2023打開新竹第一次籌備會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安今（21）日受邀出席「2023打開新竹第一次籌備會」，與行政院顧問暨打開新竹創辦人鄭宏輝及共同創辦人林冠文、中興大學循環經濟研究學院王升陽院長、林務局新竹林管處劉忠憲副處長、金山面文史工作室創辦人暨新竹市金山面文化協會理事長吳慶杰老師等共同討論城市行銷，高虹安市長盼透過公私協力推動行銷新竹這座人文薈萃的科技城，並藉由「打開新竹」舉辦論壇、城市導覽等活動，讓新竹這座臺灣護國城市躍上國際舞台。

高虹安感謝打開新竹共同創辦人鄭宏輝創辦「打開新竹」活動，開辦二年來都吸引許多民眾熱情參與，也將新竹知名度行銷到國際，同時也表示，未來只要是對新竹市好的事都非常支持，努力為新竹市打造成國際科技之都。

她指出，今年第三屆2023打開新竹的主題為打開城市的花與樹，市府也相當認同。在環境保護及永續經營相關議題，對擁有很多間企業的新竹來說，是非常重視的議題，像是ESG、碳費、碳匯、碳盤查等。市府除了協助企業需求之外，也透過此次活動的論壇、城市導覽等相關的永續教育，讓市民、企業對永續經營、淨零碳排放有更多認識，共同為減碳愛地球盡一份力。

高虹安表示，「2023打開新竹」市府將扮演重要整合協力角色，請各局處協助盤點新竹市花與樹、城市秘境等，以及與林管處、新創新竹發展協會合作，藉由打開新竹活動，透過另一種切入視角，了解新竹市的原生種植物與環境，讓新竹的淨零減碳、永續經營做的更好。

「感謝新竹市政府的支持，但拒絕接受補助，希望藉由市府的協助，提供整合平台，讓更多單位能夠一起加入」打開新竹共同創辦人鄭宏輝表示，今年打開新竹主題為以花與樹，因應全球氣候變遷問題，新竹也有很多特別場域，值得讓民眾更關注全球碳排放、ESG等議題。

他指出，今年「打開新竹」以淨零減碳為主題，籌備三大主題活動，結合林務局與世界地球日，「森日快樂 種下愛的樹苗」贈送樹苗推廣植樹護林，邀請民眾共同營造綠地；打開新竹ESG永續城市論壇、打開新竹的花與樹，規劃城市導覽，讓市民了解現有的生活環境。

「打開新竹活動是『越在地、越國際』典範」打開新竹共同創辦人林冠文表示，新竹市2021年順利獲得OPEN HOUSE WORLDWIDE 英國倫敦官方授權，是全球第47座、亞洲第5座舉辦OPEN HOUSE活動的城市。他指出，2021年舉辦首屆打開新竹，共打開67個開放點，釋出6000個名額供民眾報名、超過400名志工熱情參與；去年則首創空間結合客家文化，融合首屆的開放點「新竹市鐵道藝術村」，以食、衣、行、生活、信仰等客家文化切入點，帶來深層文化饗宴。

林務局新竹林管處副處長劉忠憲表示，很高興今年有機會參與並支持這活動，林務局以永續森林經營為理念也需要企業、各單位支持種樹，而能夠有機會合作，最直接的就是提供樹苗，共同營造永續家園。