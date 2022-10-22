鄭宏輝怒轟邱顯智惡意貼標籤　「從來不曾在苗栗擁有不動產」

▲徐定禎競選總部執行長鄭宏輝。（圖／鄭宏輝提供）



政治中心／綜合報導

苗栗縣長選舉爭議話題流彈四射，遭到波及的民進黨參選人徐定禎競選總部執行長鄭宏輝表示，自己從未在苗栗擁有過不動產、包括土地、建物，一筆都沒有，「時代力量、邱顯智，你們也該卸下假面具了，不用再演了啦！」火力全開點名痛批時力成員「雙標」，轟立委邱顯智護航無黨籍縣長參選人鍾東錦，「真的好想吐」。

鄭宏輝在臉書發文指出，明明大家在講的是鍾東錦財產申報議題，邱顯智卻硬扯徐定禎跟他有什麼炒地問題，最扯的是，邱顯智竟然還幫鍾東錦解釋鍾的案子「沒有什麼具體證據」，鄭宏輝直言，「直接護航鍾東錦，真的好想吐」。

鄭宏輝提到，邱顯智指名道姓攻擊他的太太和家人，他也要跟大家說明，太太那筆向銀行貸款、以21萬購買的土地，在持有7年後30萬賣出，7年價差9萬，以合法正當的投資買賣不動產，請問這就是時代力量、邱顯智要抹黑攻擊的炒地皮嗎？

鄭宏輝也點出，邱顯智曾為快篩試劑疑圖利自家人，與時任衛福部長陳時中激烈交火，時代力量也發新聞稿關心試劑議題，卻被發現他的助理張秦纁，其實正在賣快篩試劑。

鄭宏輝接著砲火四射一一點名，批邱顯智自稱買不起房，其實擁有賓士汽車、存款、股票，更曾被踢爆「認同中國深圳股票發展前景」投資中國相關的基金股票，「時代力量、邱顯智，你們也該卸下假面具了，不用再演了啦！高鈺婷人呢？徐永明錢呢？現任的立法委員陳椒華，本身就是你們指控的囤房的人，4筆土地、9筆建物，而且還都沒有貸款喔！」

鄭宏輝批判，如果要講家人，就麻煩邱顯智先幫大家查一下黃國昌的岳父高熙治恆合建設公司的「居住正義」、查一下黃國昌小孩，是怎麼取得「農村重劃」的土地？他強調，想要貼上標籤把鄭宏輝打成罪不可赦的惡人，「邱顯智怎麼不以相同標準檢視鍾東錦、檢視時代力量黨員？」