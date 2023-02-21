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土地公誕辰！蘆洲義警中隊長贈祭品慰勞　盼警獲神力守護家園

▲蘆洲義警中隊長贈祭品慰勞 盼警獲神力守護家園。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲義警中隊長贈祭品慰勞，盼警察大人獲神力守護家園。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

今天2月21日（農曆二月初二）是福德正神土地公誕辰，不少信徒前往祝壽。蘆洲福德廟主委楊燦煌偕新北市市政顧問暨蘆洲義警中隊長楊宗翰，在蘆洲福德廟舉辦祭祀典禮及捐血活動，並將祭祀後的豐盛糕點贈與慰勞蘆洲分局同仁，使警察同仁感受滿滿的愛與支持，希望為警方加持土地公神力，堅定維護家園治安與校園安全的信心。

農曆二月初二是福德正神土地公聖誕，也是台灣民間信仰習俗中「頭牙」，許多民眾都會前往土地公廟祭拜，祈求整年好運。在傳統文化中，土地公是一位神聖的神明，被視為守護土地和平、保護農民和農業生產的神靈；而警察譽為人民保母，民眾無論遇到大小事，第一個想到的就是警察，警察也總是義不容辭解決民眾的困難，因此，地方上也有人稱警察為「現代版土地公」。

▲蘆洲義警中隊長贈祭品慰勞 盼警獲神力守護家園。（圖／記者戴上容翻攝）

▲警察大人被稱為「現代版土地公」。蘆洲義警中隊長楊宗翰（左3）、蘆洲福德廟主任委員楊燦煌（左2）。

福德正神土地公誕辰，蘆洲福德廟除了舉辦祭祀活動，也舉辦捐血活動，號招民眾做愛心、捐熱血、積善德。蘆洲福德廟主任委員楊燦煌表示，鼓勵民眾除了誠心拜拜之外，也不忘多做善事，先有德，才有福。

新北市政顧問暨蘆洲義警中隊長楊宗翰特地準備，土地公最愛的花生糖及芝麻糖慰勞蘆洲警分局同仁，讓辛苦的警察同仁感受土地公生日的熱鬧氣息，並希望透過土地公的加持，繼續堅守崗位，為社會大眾服務，打擊犯罪及守護家園安全，帶給民眾安居樂業的好環境。

▲蘆洲義警中隊長贈祭品慰勞 盼警獲神力守護家園。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲義警中隊長楊宗翰特地準備，土地公最愛的花生糖及芝麻糖。

▲蘆洲義警中隊長贈祭品慰勞 盼警獲神力守護家園。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲福德廟也舉辦捐血活動。

▲蘆洲義警中隊長贈祭品慰勞 盼警獲神力守護家園。（圖／記者戴上容翻攝）

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