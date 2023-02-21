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逛寶雅驚見一幕「為何這麼賺？」　這1優勢太強：不分年紀超愛

▲▼興富發,興益發,寶雅,三多商圈,亞洲新灣區,租金,台灣房屋,信義房屋,店面。（圖／記者陳建宇攝）

▲原PO好奇為何寶雅這麼賺？（示意圖／記者陳建宇攝）

網搜小組／劉維榛報導

過去不少網友笑虧，逛寶雅必滾屎，威力跟早餐店大冰奶一樣猛。不過有網友好奇發問，明明寶雅東西沒比較便宜，附近也有超市或賣場競爭，仍時常看到一堆人結帳，「到底寶雅為啥這麼賺錢？」文章引發討論，其他網友曝「關鍵1優勢」，因而深受女性上門選購。

一名網友在PTT表示，他平時去寶雅都只是兌換來店禮，也常常看到一堆人在等結帳，對此，讓原PO不禁感到疑惑直呼，明明商品價位並不算低，很多商品在鄰近的全聯、家樂福也有賣，「到底寶雅為啥這麼賺錢？」

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文章曝光後，一票網友認證直呼「女生逛的小北」、「你才知道女人錢多好賺喔」、「我妹同學都去寶雅用試用品化妝，誇張」、「大間明亮不擁擠+好逛」、「襪子彩妝髮飾哩哩扣扣的，超好逛而且沒有人會來強迫推銷」、「女人不分年紀超愛去」、「女人一進去會被吸住，跟男人愛逛特力屋一樣」。

還有人笑虧，每次去寶雅就像喝了早餐店奶茶一樣，都會不自覺想便便，「解便秘完會買點東西」、「人家廁所厲害啊」、「現代人便秘嚴重」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲內行曝關鍵。（圖／翻攝PTT）

綜合上述來說，寶雅之所以深受女人喜愛，原因是購物體驗舒適就是最大優勢，能盡情適用彩妝品、髮飾類商品也應有盡有、空間大且沒有人推銷等原因。

事實上，寶雅（5904）昨（20）日公布2022年度財報，營收為194.8億元，較去年同期年增11.5%，每股擬發現金股利23.9元、股票股利0.1元，合計為24元股利。

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