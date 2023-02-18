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口罩令放寬掀美妝買氣　兩大類彩妝網購最受歡迎

▲▼美妝,化妝,唇妝,唇膏,打扮,照鏡子,口紅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在適度放寬戶外不用戴口罩的措施後，間接帶動彩妝品銷量，其中唇彩買氣就有明顯提升。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情以來，配戴口罩已成為日常，防疫與保健用品也成為熱門銷售品項，隨著疫情穩定，逐漸恢復昔日生活，疫情指揮中心也適度放寬戶外不用戴口罩的措施後，間接帶動彩妝品需求量，網購下單又以底妝、唇彩類商品最受歡迎。

東森購物網觀察，去年疫情逐漸解放後，底妝類商品需求明顯變多，又以開架品類水粉餅、素顏霜賣最好，與今年1月來做比較，2月銷量就分別成長4成、1倍；另外，消費者也願意花更多預算購買專櫃品牌唇彩來犒賞自己，像是香奈兒唇膏、愛馬仕護唇膏，2月銷售最高增加近2倍。

想找高CP值彩妝的話，熱銷推薦如主打24HR妝感輕柔透亮的MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕幻采極光蜜粉、訴求長達30小時遮瑕與持妝、擁有韓星光澤肌的AGE20s 光感璀璨爆水粉餅XP，東森購物網目前有折扣下殺可便宜入手。

東森購物網也提前為38女王節暖身，「好想當女王」活動即日起搶先開跑，集結理膚寶水、資生堂及拉提美容儀等優惠下殺，必買Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水也有限量買1送1，再祭整點限時瘋搶，全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等眾多好康。

東森購物網「好想當女王」活動，提前為38女王節暖身（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「好想當女王」活動開跑，為38女王節暖身。（圖／翻攝自東森購物網）

樂天市場表示，近三年受到疫情影響，民眾大多採買防疫與保健用品，在美妝保養方面，則以臉部保養品、眼部彩妝為大宗。隨著疫情指揮中心公布擴大口罩解禁範圍，近兩個月彩妝相關商品銷量相較去年同期大幅增加二倍，其中以底妝、唇彩類最受歡迎，潤色隔離乳、粉餅、蜜粉、唇彩等買氣皆有上升，預期接下來將再掀起另一波美妝買氣，銷量成長有望超過三倍。

除了透過彩妝展現好氣色，長時間配戴口罩，讓不少人出現「口罩肌」，樂天市場特別整理出溫和清潔、適度保濕、修復受損肌膚、日常防曬、唇部保養5大保養要點及推薦商品，並網羅站上超過十萬件彩妝保養品，祭出「會員專屬購物季」、滿額免運等活動。

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