口罩令放寬掀美妝買氣　兩大類彩妝網購最受歡迎

▲在適度放寬戶外不用戴口罩的措施後,間接帶動彩妝品銷量,其中唇彩買氣就有明顯提升。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者洪菱鞠/台北報導

疫情以來,配戴口罩已成為日常,防疫與保健用品也成為熱門銷售品項,隨著疫情穩定,逐漸恢復昔日生活,疫情指揮中心也適度放寬戶外不用戴口罩的措施後,間接帶動彩妝品需求量,網購下單又以底妝、唇彩類商品最受歡迎。

東森購物網觀察,去年疫情逐漸解放後,底妝類商品需求明顯變多,又以開架品類水粉餅、素顏霜賣最好,與今年1月來做比較,2月銷量就分別成長4成、1倍;另外,消費者也願意花更多預算購買專櫃品牌唇彩來犒賞自己,像是香奈兒唇膏、愛馬仕護唇膏,2月銷售最高增加近2倍。

想找高CP值彩妝的話,熱銷推薦如主打24HR妝感輕柔透亮的MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕幻采極光蜜粉、訴求長達30小時遮瑕與持妝、擁有韓星光澤肌的AGE20s 光感璀璨爆水粉餅XP,東森購物網目前有折扣下殺可便宜入手。

東森購物網也提前為38女王節暖身,「好想當女王」活動即日起搶先開跑,集結理膚寶水、資生堂及拉提美容儀等優惠下殺,必買Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水也有限量買1送1,再祭整點限時瘋搶,全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等眾多好康。

▲東森購物網「好想當女王」活動開跑,為38女王節暖身。(圖/翻攝自東森購物網)

樂天市場表示,近三年受到疫情影響,民眾大多採買防疫與保健用品,在美妝保養方面,則以臉部保養品、眼部彩妝為大宗。隨著疫情指揮中心公布擴大口罩解禁範圍,近兩個月彩妝相關商品銷量相較去年同期大幅增加二倍,其中以底妝、唇彩類最受歡迎,潤色隔離乳、粉餅、蜜粉、唇彩等買氣皆有上升,預期接下來將再掀起另一波美妝買氣,銷量成長有望超過三倍。

除了透過彩妝展現好氣色,長時間配戴口罩,讓不少人出現「口罩肌」,樂天市場特別整理出溫和清潔、適度保濕、修復受損肌膚、日常防曬、唇部保養5大保養要點及推薦商品,並網羅站上超過十萬件彩妝保養品,祭出「會員專屬購物季」、滿額免運等活動。