柯文哲喊「沒選舉沒仇恨」　鄭運鵬嗆：他的學歷真的不代表進步價值

▲民眾黨主席柯文哲參與白沙屯媽祖進香。（資料照／民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲參加9天8夜的白沙屯媽祖遶境進香行程，20日最後一天分享這段時間的心得，稱「台灣只要沒有選舉時，都沒有仇恨」，引來民進黨立委鄭運鵬酸，「很難想像這是一位當選過二次台北市長、一位自稱228受難遺族講的話，他的學歷真的不代表什麼進步價值。」

鄭運鵬說，人類歷史的權力結構之所以會從神權、君權逐漸轉移到民權，就是因為權力的集中會造成各種形式的不公平與壓迫，就會有受害者、就會有仇恨，而民主制度的發明，讓權力的來源可以透過選舉分享，不止是選出治理的人選，還可以創制複決，透過民主機制來處理國家結構上本來的不公平，讓制度逐步進化，一來避免迫害持續發生，二來彌補過去的悲劇。

鄭運鵬以轉型正義的推動為例，政府一方面要立法避免威權復辟，另一方面也要盡力彌補受害者的損失。轉型正義的過程，當然也會造成反向的仇恨，過去的加害者會窮盡方法尋求脫罪和除罪，台灣如此、納粹也一樣。這個過程就像拿石頭打水漂，會有漣漪，但是漣漪會越來越小，最後才能回歸平靜，這就是民主化的優點，威權體制只能依賴統治者的憐憫與施捨。

鄭運鵬感嘆，柯文哲輕率的發言只看到仇恨，沒有看到仇恨的根源。過去他的執政歷史，也證明了他沒有化解仇恨的能力，甚至還會成為對立的來源，「柯文哲肉麻當有趣，也可能誤導了很多人的觀念，阻礙了台灣社會持續進化，令人惋惜！」