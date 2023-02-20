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被問到是否「退黨」參選爆淚！　徐巧芯哭喊：我很喜歡國民黨

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者江采蓁／綜合報導

近日傳出國民黨2024立委初選納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員者轉戰立委。率先拋出世代交替的台北市議員徐巧芯用「在外打拚的人回到家直接被家暴」形容心情，今（20）她在節目被問到是否會因為初選制度而退黨參選，她不禁感傷落淚表示，「我很喜歡國民黨，在這裡交到很多的朋友跟夥伴。」

媒體人陳揮文今日在TVBS節目《新聞大白話》中表示，希望徐巧芯之後被不公平的制度幹掉然後退黨參選，徐巧芯表示，自己聽到覺得很傷感，「因為我不想啊！」她提到，「我很喜歡國民黨，在這裡交到很多的朋友跟夥伴，大家一起作戰的感覺很好。我很希望可以幫國民黨加分，我很愛我的工作，我也很努力，日日夜夜不停歇，義無反顧、勇往直前。」

因此，被問到是不是之後要退黨，徐巧芯覺得很難過，她堅定表示，「因為我從不希望是如此。希望一切都可以好好的，答應大家我會更努力的。」

對此傳言，國民黨發言人林家興18日回應，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於某媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影；將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4號補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。

黨主席朱立倫19日也重申，「謠言止於智者」，無謂的放話，都沒有必要，放出各種謠言、意圖影響黨內選舉，這都是不應該的，大家應該團結一致、共同勝選。

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關鍵字：

徐巧芯國民黨退黨參選

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