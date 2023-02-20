李明璇爆3年前在國民黨全代會外遭偷拍　曝偷拍狼「可怕檔案名稱」

▲「國民黨最美發言人」李明璇。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

「國民黨最美發言人」李明璇去年11月驚爆被偷拍裙底，李明璇今（20）日接受由媒體人黃揚明所主持的節目《嗆新聞》時再度說明整起事件經過，她透露，犯案現場竟是在國民黨全代會會場外，且偷拍狼還設置一個檔案名稱是「終於拍到北漂最正女主持人李明璇」。

李明璇表示，去年11月她接到台北市婦幼警察隊通知，指她是一起偷拍狼偷拍裙底風光的受害者，要她前往指證，而這個偷拍狼其實是捲入一起性侵案件，警方查扣其手機、電腦才發現有大量偷拍女性的照片。而更令她震驚的是，她到警局確認相關照片時，發現被偷拍的場所居然是2019年7月在新北板橋舉辦的國民黨全代會會場外的公開場合，最可怕的是，偷拍狼是針對性地對李明璇偷拍，因為她被偷拍狼設置的檔案名稱是「終於拍到北漂最正女主持人李明璇」，且除了偷拍裙底照片還附上當天拍她面孔、甚至她的老公就在身旁的照片，更噁心的是2020年7月這個偷拍狼又將同樣的照片檔案複製一次，並將檔名註明「1週年了」。

李明璇提到，自己無法回想當時自己到底如何受害，且警方透露有上百人受害，但多數人不像她是公眾人物而被警方辨識出來，許多受害者根本找不到，警方也安慰她說，這些職業偷拍慣犯都會在鞋子上安裝針孔攝影機等專業設備，一般人很難防範。

對此，已表態將爭取參選立委的李明璇強調，這類偷拍裙底案件刑責很輕，而這起案件更讓她堅定了參選的決心，希望能加重偷拍者的相關刑責，加強孩子、婦幼的保護，但她沒決定到底要投入新北市板橋2個立委選區中的哪一個，預計3月4日之後才會正式定案。